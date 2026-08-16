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Ekonomika

Německé firmy snížily investice v USA o dvě třetiny. Mohou za to i Trumpova cla

ČTK

Německé společnosti snížily v prvním pololetí přímé investice ve Spojených státech meziročně téměř o dvě třetiny na 4,3 miliardy eur (104,1 miliardy korun), což je tříleté minimum. S odkazem na výpočty Institutu německého hospodářství to v neděli uvedla agentura Reuters. Jedním z důvodů je politika – administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedla cla na řadu zemí, včetně evropských.

Americký prezident Donald Trump u tabule se cly.
Americký prezident Donald Trump u tabule se cly.Foto: REUTERS – Carlos Barria
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Ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 pokles činí téměř 80 procent, uvádí zpráva, která vychází z údajů německé centrální banky. „Tím pokračuje sestupný trend, který je patrný od začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa v lednu 2025,“ řekla v rozhovoru s agenturou Reuters výzkumnice institutu Samina Sultanová.

Politika Trumpovy administrativy zvýšila nejistotu mezi transatlantickými obchodními partnery.

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Trump od svého návratu do úřadu prezidenta pohrozil většině mezinárodních obchodních partnerů Spojených států dovozními cly ve snaze získat ústupky výhodné pro Washington.

Evropská unie například loni v rámci snahy vyhnout se vysokým clům na svůj vývoz do Spojených států uzavřela dohodu, která zahrnovala příslib investic za 600 miliard dolarů (12,6 bilionu korun).

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V pěti letech před pandemií covidu-19 činily investice německých firem v USA v prvním pololetí v průměru 15,8 miliardy eur, ukázala data. Byl to tedy skoro čtyřnásobek úrovně letošního prvního pololetí. Období let 2020 až 2023 však podle Sultanové ovlivnily mimořádné okolnosti v podobě pandemie, přičemž v některých letech nastal i čistý odliv investic.

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Výzkumníci rovněž zkoumali strukturu investičních toků v roce 2025 a zjistili, že jak úvěry v rámci přímých investic, tak reinvestované zisky byly mimořádně vysoké. Naopak vlastní kapitál v užším slova smyslu – tedy rozdíl mezi novými investicemi a likvidací těch starších – zůstal pod průměrem.

„Firmy, které už ve Spojených státech působí, proto zisky, které tam vytvářejí, nadále v té zemi reinvestují,“ uvedla Sultanová. „To naznačuje, že Spojené státy zůstávají jako celek atraktivním trhem,“ dodala. Firmy ale podle ní váhaly s vložením nového kapitálu.

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