Německé firmy snížily investice v USA o dvě třetiny. Mohou za to i Trumpova cla

Německé společnosti snížily v prvním pololetí přímé investice ve Spojených státech meziročně téměř o dvě třetiny na 4,3 miliardy eur (104,1 miliardy korun), což je tříleté minimum. S odkazem na výpočty Institutu německého hospodářství to v neděli uvedla agentura Reuters. Jedním z důvodů je politika – administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedla cla na řadu zemí, včetně evropských.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 pokles činí téměř 80 procent, uvádí zpráva, která vychází z údajů německé centrální banky. „Tím pokračuje sestupný trend, který je patrný od začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa v lednu 2025,“ řekla v rozhovoru s agenturou Reuters výzkumnice institutu Samina Sultanová.
Politika Trumpovy administrativy zvýšila nejistotu mezi transatlantickými obchodními partnery.
Trump od svého návratu do úřadu prezidenta pohrozil většině mezinárodních obchodních partnerů Spojených států dovozními cly ve snaze získat ústupky výhodné pro Washington.
Evropská unie například loni v rámci snahy vyhnout se vysokým clům na svůj vývoz do Spojených států uzavřela dohodu, která zahrnovala příslib investic za 600 miliard dolarů (12,6 bilionu korun).
V pěti letech před pandemií covidu-19 činily investice německých firem v USA v prvním pololetí v průměru 15,8 miliardy eur, ukázala data. Byl to tedy skoro čtyřnásobek úrovně letošního prvního pololetí. Období let 2020 až 2023 však podle Sultanové ovlivnily mimořádné okolnosti v podobě pandemie, přičemž v některých letech nastal i čistý odliv investic.
Výzkumníci rovněž zkoumali strukturu investičních toků v roce 2025 a zjistili, že jak úvěry v rámci přímých investic, tak reinvestované zisky byly mimořádně vysoké. Naopak vlastní kapitál v užším slova smyslu – tedy rozdíl mezi novými investicemi a likvidací těch starších – zůstal pod průměrem.
„Firmy, které už ve Spojených státech působí, proto zisky, které tam vytvářejí, nadále v té zemi reinvestují,“ uvedla Sultanová. „To naznačuje, že Spojené státy zůstávají jako celek atraktivním trhem,“ dodala. Firmy ale podle ní váhaly s vložením nového kapitálu.
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