před 1 hodinou

Originalita, prostor, komfort - firmy v Česku mají jasnou představu o tom, jak by měl prostor pro jejich zaměstnance vypadat. A nebojí se do něj investovat vysoké sumy. Jedním z hlavních aktuálních úkolů je totiž boj v konkurenčním prostředí při náboru nových lidí. Designeři, zaměření na návrhy a výstavbu kancelářských interiérů, tak nemají v tuzemsku o práci nouzi. Oslovili jsme přední české návrhářské společností, aby se samy pochlubily tím nejlepším ze své letošní produkce, co podle nich bude v následujících měsících udávat trend.