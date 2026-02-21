Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý

Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení avizovaného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude podle něj platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, například na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters.
Trump rozhodnutí zavést nové clo ohlásil v pátek poté, co americký nejvyšší soud zrušil rozsáhlá cla, která prezident zavedl na základě zákona určeného pro použití v případě národní nouze.
„Je mi velkou ctí, že jsem právě v Oválné pracovně podepsal globální desetiprocentní clo na všechny země, které bude účinné téměř okamžitě,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když zavedl plošná globální cla na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump následně rozhodnutí soudu označil za hluboké zklamání a ohlásil rozhodnutí zavést nové desetiprocentní clo na základě jiného zákona.
Předseda nejvyššího soudu John Roberts ve zdůvodnění uvedl, že většina soudců dospěla k závěru, že ústava "velmi jasně" zavádění daní, což zahrnuje i zavádění cel, svěřuje do kompetence Kongresu. „Autoři ústavy nesvěřili žádnou část daňové pravomoci výkonné moci,“ prohlásil Roberts.
Nové desetiprocentní clo zavedl Trump na základě paragrafu 122 obchodního zákona z roku 1974. Ten mu umožňuje uvalit cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres.
Trump uvedl, že k prosazení své celní politiky hodlá využít i další zákony. „Máme alternativy, skvělé alternativy,“ prohlásil. „Získáme více peněz a budeme díky tomu mnohem silnější,“ dodal. Americký prezident zavádění cel zdůvodňuje mimo jiné snahou snížit americký obchodní deficit a přimět firmy k návratu výroby do USA.
