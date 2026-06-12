Nejvyšší cena benzinu o víkendu mírně vzroste, nafta naopak zlevní

Nejvyšší cena benzinu o víkendu podruhé v řadě mírně vzroste, proti pátku se zvýší o pět haléřů na 41,49 koruny za litr. Naopak nafta ve srovnání s pátkem zlevní, čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39,29 koruny za litr, což je o 30 haléřů méně než v pátek. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Benzin v České republice od minulého týdne opět zlevnil, cena nafty se téměř nezměnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40,47 korun, před týdnem byl o 76 haléřů dražší. U dieselu se cena od té doby snížila v průměru o tři haléře na 38,35 korun, vyplývá ze čtvrtečních údajů společnosti CCS.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu. Vláda v závěru května rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva.
Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nezměnila, nadále činí 12,84 koruny za litr.
Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán. Ten v odvetě napadl okolní země a uzavřel Hormuzský průliv, kterým se dopravují ropa a další suroviny z Perského zálivu. Důsledkem bylo zdražení ropy na světových trzích.
Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil jeho prodloužení na květen a poté i na červen. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nově je vydáváno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.
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