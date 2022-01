Stát dal Škodě Auto na mzdy 1,3 miliardy. Miliony z pomoci inkasoval e-shop i kasina

Největším příjemcem peněz z programu Antivirus byla automobilka Škoda Auto. Stát jí v době epidemie na mzdy poskytl přes 1,33 miliardy korun. Druhou nejvyšší podporu z veřejných peněz získala společnost HP TRONIC Zlín provozující síť Datart. Získala téměř 253 milionu korun. Třetí nejvyšší částku čerpalo Paradise Casino Admiral, a to 226,5 milionu.

V první dvacítce příjemců jsou například i České dráhy, další síť kasin, některé obchodní řetězce, Smartwings či pražské letiště. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR (ÚP), o kterých informovaly Hospodářské noviny.

Příspěvky z programu Antivirus představují veřejnou podporu, proto musí být zveřejňovány. Mluvčí resortu Eva Davidová upozornila na to, že částky nemusí být ještě konečné. "S ohledem na možné kontroly, které v některých případech mohou vést k povinnosti vrátit část těchto příjmů," podotkla mluvčí.

Mezi největšími příjemci podpory jsou dle dat zveřejněných Hospodářskými novinami i dvě velká kasina. Společnost Paradise Casino Admiral je dokonce tím, kdo čerpal třetí největší obnos - 226 milionů korun. Na osmém místě žebříčku s podporou vyšší než 132 milionů je pak ještě další provozovatel kasin a hotelu - společnost Trans World Hotels & Entertainment.

Podobná situace není podle HN novinkou. Nastala už při vyčíslení podpory z programu ministerstva průmyslu a obchodu Covid 2021 a Covid nepokryté náklady. Tam se mezi třicítku největších příjemců dostalo pět firem provozujících herny a kasina. Celkem získaly 404 milionů korun.

Antivirus měl bránit propouštění. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize, z něj mohly získat příspěvky na mzdy a náhrady mezd. Peníze se vyplácely za dobu od vyhlášení prvního nouzového stavu, tedy od předloňského 12. března. Provozům při jejich nařízeném uzavření stát proplácel celé mzdy s odvody nejdřív do 39 000 korun, později se hranice zvedla do 50 000 korun.

Příspěvek B pokrýval při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 000 korun. Nyní by se měl dál vyplácet jen příspěvek, který dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39 000 korun.