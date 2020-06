Čeští vědci zkoumali náročnost povolání. Odhalili deset největších pracovních dříčů

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány dopravní stavby, loni proinvestoval 95,6 miliardy korun. Zároveň je to nejvyšší objem peněz od roku 2001, kdy fond vznikl. Vyplývá to z výroční zprávy fondu, se kterou se v pondělí seznámí vláda. Letos by měly investice fondu ještě vzrůst, vláda nedávno navýšila jeho rozpočet na 113 miliard korun.

Větší část peněz loni z fondu směřovaly na výstavbu a opravy dálnic a silnic, konkrétně téměř 45,5 miliardy Kč. O necelé dvě miliardy korun méně šlo na železnice, tři miliardy korun vydal fond na provoz mýtného systému a dalších 1,5 miliardy Kč pak na projekty v rámci vnitrozemské vodní dopravy. Zbylá část peněz byla určena například na překladiště pro kombinovanou dopravu, cyklostezky a další menší projekty.