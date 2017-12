Největší zaměstnavatelé na světě: v novém žebříčku se výrazně prosazují outsourcingové firmy

před 7 hodinami

Tradiční podniky stále větší měrou přesouvají úkoly na externí zaměstnance. Zatímco v roce 2000 figurovala na seznamu TOP20 zaměstnavatelů světa jediná outsourcingová firma, dnes je jich tam pět.

New York - Žebříčku největších zaměstnavatelů světa dříve dominovaly společnosti, které vyráběly a prodávaly věci. Jména jako Ford Motor Co., J.C. Penney Co. a General Electric Co. na něm dnes nenajdeme.

Nahradily je outsourcingové společnosti, které pronajímají pracovníky klientům. Vyplývá to z průzkumu listu The Wall Street Journal.

Největší zaměstnavatelé v roce 2017 Pořadí a společnost Počet zaměstnanců Sídlo 1. Wal-Mart Stores 2 300 000 USA 2. Randstad Holding* 658 580 Nizozemsko 3. Volkswagen 610 081 Německo 4. G4S* 570 000 Británie 5. Compass Group* 550 000 Británie 6. Deutsche Post 521 987 Německo 7. PetroChina Co. 508 757 Čína 8. Agricultural Bank of China 496 698 Čína 9. China Mobile 493 000 Hongkong 10. Gazprom 467 400 Rusko 11. Tesco 464 520 Británie 12. Industrial and Commercial Bank of China 461 749 Čína 13. China Petroleum & Chemical Corp. 451 611 Čína 14. Kroger Co. 443 000 USA 15. Accenture* 435 000 Irsko 16. Jardine Matheson Holdings 430 000 Bermudy 17. ISS AS* 429 391 Dánsko 18. Morgan Grenfell & Co. 429 000 Británie 19. Yum China Holdings 420 000 Čína 20. Home Depot 406 000 USA

Hvězdička označuje outsourcingové společnosti. Zdroj: S&P Global Market Intelligence

Zatímco v roce 2000 figurovala na seznamu TOP20 zaměstnavatelů světa jediná outsourcingová firma, International Business Machines Corp., pro niž outsourcingové IT služby byly jednou z řady činností, dnes je jich tam pět.

Podle údajů analytické firmy Information Services Group Inc. se za období let 2000 až 2016 roční hodnota kontraktů outsourcingového sektoru zvýšila z 12,5 miliardy dolarů (téměř 269 miliardy korun) na 37 miliard a vzestupný trend má trvat i nadále.

Například společnost Accenture se sídlem v Dublinu, která poskytuje outsourcingové služby stovkám společností, zaměstnává ve světě 435 000 osob, zatímco v roce 2000 to bylo 200 000. Outsourcing se na jejích příjmech podílí 46 procenty.

Tradiční podniky stále větší měrou přesouvají úkoly na externí zaměstnance a tato razantní změna ve vzorcích podnikání má zásadní dopad na platy i vyhlídky pracovníků. Externí pracovníci obvykle vyjdou firmy levněji, protože externisté nepobírají benefity i protože konkurenční boj nutí outsourcingové společnosti držet náklady na uzdě.

Rozsah nabízených služeb outsourcingových firem je ohromný. Společnost Compass Group byla založena v roce 1941, aby provozovala závodní jídelny v anglických továrnách. Dnes zaměstnává více než 550 000 zaměstnanců a mezi své dceřiné podniky počítá například Eurest Services, která v klientských společnostech řídí podatelny a recepce anebo sklady. Mezi klienty Eurestu patří společnosti Google, SAP a Pfizer Inc.