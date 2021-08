České sny o lithiu se zadrhly, prim hraje nově Srbsko. K ložisku míří speciální stroj

Australsko-britská těžařská společnost Rio Tinto v příštích týdnech vyšle do Srbska zkušební zařízení na těžbu lithia. To má umožnit získat lithium z místní rudy zvané jadarit, uvedla agentura Reuters. Společnost by chtěla začít těžit v Srbsku do pěti let. Velikostí může srbskému Jadaru konkurovat pouze ložisko lithia v Krušných horách na Cínovci, kde zvažuje těžbu český energetický koncern ČEZ.

Společnost Rio Tinto se rozhodla investovat 2,4 miliardy dolarů (52 miliard korun) do naleziště v srbském údolí Jadar. Jak nedávno informovaly Hospodářské noviny, těžba se tam rozběhne rychleji než v českém projektu, který od česko-australské společnosti Geomet převzal polostátní ČEZ. Související "Gigafactory" chceme v Česku alespoň jednu, řekl Havlíček. Zájem má VW i LG Podle mluvčí ČEZ to jejich plány na těžbu a zpracování lithia nijak neovlivní. Firma očekává, že od roku 2030 bude poptávka po karbonátu lithia nebo jeho ekvivalentu mezi 300 a 500 tisíci tunami ročně. O budoucnosti projektu na Cínovci ČEZ ale definitivně rozhodne až v roce 2023, samotná těžba by mohla začít o dva roky později, píšou HN. ČEZ připravuje i stavbu gigafactory na výrobu baterií pro elektromobily, pro které je lithium základním prvkem. Největší výrobce lithia v Evropě Zařízení dovezené do Srbska nechala americká společnost Rio Tinto vyvinout v australském Melbourne. Technici ho rozmontují a naloží do čtyř námořních kontejnerů. Cesta do Srbska bude trvat zhruba dva a půl měsíce. Stavbu zařízení v Srbsku Rio Tinto plánuje na začátek příštího roku, pokud získá kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Začátek výroby pak plánuje na rok 2026. Pole šéfky firmy Sineady Kaufmanové se díky srbskému dolu její společnost stane na nejméně deset let největší výrobcem lithia v Evropě. Související Češi prozkoumají, co lze těžit ve vesmíru. Scénář Avatara mě neděsí, říká vědec Podle agentury Reuters by srbská výroba měla stačit na alespoň jeden milion vozů ročně. Významné evropské automobilky se snaží diverzifikovat dodavatele lithia a baterií pro své automobily. "Zakázky jsme ještě žádné neuzavřeli, ale zaznamenali jsme velký zájem," uvedla Kaufmanová. Zahájením těžby lithia chce Rio Tinto rozšířit záběr svého podnikání. Společnost se zabývá hlavně těžbou kovů jako hliník či měď. Společnost a srbský stát uzavřely v roce 2017 memorandum o těžbě lithia. Naleziště tohoto kovu se snaží využít i další evropské země, včetně zmíněného Česka. Velké světové zásoby lithia mají latinskoamerické země, prim ve výrobě baterií pak drží Čína.