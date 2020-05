Největší české cestovky ruší zájezdy až do konce prázdnin. Hotely jsou rizikem, tvrdí

Cestovní kanceláře Exim Tours, Fischer i CK Alexandria kvůli epidemii koronaviru zrušily všechny zájezdy plánované na letošní červenec a srpen, které měly objednané u obou společností řádově desetitisíce klientů. Klienti dostanou vouchery a budou se moci rozhodnout, zda letos na dovolenou, kterou by v zahraničí zřejmě provázela řada omezení, pojedou.

Informovala o tom Česká televize (ČT). Cestovní kanceláře plánují znovu nabídnout zájezdy do zřejmě všech zemí, kam to po dohodě jednotlivých států bude možné.

Pravděpodobná je tak obnovená nabídka zájezdů do Řecka či Chorvatska, uvedl ve středu server E15. Zájezdy na květen a červen zrušily Exim Tours a CK Fischer už dříve. Obě patří německé skupině Rewe, která dokončila nákup Fischer Group na začátku letošního května.

"Nechceme, aby klienti, kteří měli koupený zájezd do zemí, kde se situace pravděpodobně rychle nezlepší, strávili celé léto čekáním, zda poletí. Takhle se budou moci svobodně rozhodnout, jestli a případně kam letos chtějí cestovat," řekl E15 mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. "Klienti nebudou muset platit storno poplatky, dostanou voucher na zájezd v celé hodnotě, kterou zaplatili," uvedl mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Kanceláře Fischer a Exim tak zrušily veškeré plánované lety s dopravcem Smartwings. "Dál zůstává naším klíčovým partnerem, o situaci jednáme," doplnil Bezděk.

Kapacita hotelů musí být snížena

Zájezdy do 31. srpna zrušila i CK Alexandria. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených. Patří mezi ně snížení kapacity hotelů nebo omezení služeb ubytovacích zařízení jako stravování nebo animační programy. Alexandria postupně od 1. června zahájí nový prodej zájezdů do vybraných zemí a hotelů, kde bude možné se co nejvíce přiblížit původním podmínkám, informoval marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný.

Jen velmi málo zemí podle Šatného zatím vydalo konkrétní nařízení na provoz hotelů v letošních letních měsících. Z dosavadních informací ale podle něj vyplývá, že fungování hotelů bude omezeno. Nelze navíc zaručit, že se koronavirus v ubytovacím zařízení nevyskytne. V takovém případě chybí jasná pravidla, co se stane s nakaženými hosty.

V hotelech by pro ně podle Šatného měly být vyhrazené pokoje, ale místní orgány by mohly rozhodnout i o jejich umístění do státní karantény. Není ani vyřešeno, za jakých podmínek by se mohli vrátit do ČR. " Naši zákazníci nejsou ,věci´, aby byli během své dovolené ,někam´ umísťováni," doplnil předseda představenstva CK Alexandria Alexandr Pavlov.

Alexandria měla na léto prodáno asi 30 000 zájezdů, před dnešním zrušením byla část přesunuta na příští rok. Při využití této možnosti CK klientům nabídla možnost získat 125 procent uhrazené částky. Žádost o storna podle Šatného přicházela minimálně. Lidé, kteří za letní zájezd zaplatili plnou cenu nebo zálohu, budou mít nárok na poukazy podle nové legislativy. Využít budou moci podle Šatného i přesunutí zájezdu na příští rok s cenovým bonusem.

Za zájezd voucher

Ostatní cestovní kanceláře zatím zájezdy na červenec a srpen neruší, tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. "Ostatní kanceláře fungují dál, jak slibovaly klientům," uvedl v E15.

Podle zákona, který v dubnu podepsal prezident Miloš Zeman, mohou cestovní kanceláře odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit takzvaná ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Voucher můžou podle zákona odmítnout lidé spadající do takzvaných zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené. osamělí samoživitelé a samoživitelky, lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat, a také školy v případě školních zájezdů. Obdobný zákon přijaly nebo chystají také další evropské státy, podle Evropské komise ale takový postup porušuje práva občanů.