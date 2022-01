Nejsledovanější spoty na YouTube: Uspěla reklama Pořád online a Agresivita zabíjí

Nejsledovanější reklamu na českém YouTube měl loni T-Mobile. Druhá skončila se sérií spotů Česká asociace pojišťoven a třetí řetězec McDonald's. Vyplývá to z žebříčku YouTube Ads Leaderboard, který každý rok srovnává úspěšnost reklamních spotů na základě počtu zhlédnutí a celkové interakce diváků s videem.

Letošní vítězný spot Pořád online od T-Mobilu se odehrává v časové smyčce za hudebního doprovodu beatboxera En.Drua. Na spotu se podílely kreativní agentura Saatchi & Saatchi a mediální agentura Mediacom.

Druhé místo získala Česká asociace pojišťoven, která loni představila několik obsahových seriálů. Hlavní tváří kampaně Agresivita zabíjí, která má předcházet nebezpečnému chování za volantem, se stal stand-up komik Tigran. Do žebříčku Ads Leaderboard to dotáhl spot Tvař se, že ti každej dluží! v proodukci agentury Beef Brothers.

Populární mezi diváky jsou také reklamní seriály, dlouhodobě s nimi úspěšně pracuje například značka McDonald's. Její spot Tisíc věcí, co tě teď v Mekáči napadnou, když je tu Veggie se umístil na třetí příčce žebříčku. Pravidelné úspěchy sklízí také kosmetická značka Maybelline se svým seriálem Make-up in the City. Obsah pro obě značky vytváří agentura Bubble.

S novou Veselou letní kolekcí uspěl slovenský výrobce oblečení Dedoles, který se do žebříčku nejoblíbenějších reklam probojoval podruhé. Značka müsli Mixit zase ve svém velikonočním spotu KOKO-leda ptáka Mixiťáka propojila hudbu s vtipným textem a animací.

"Propojení videa s výraznou audiosložkou je trefa do černého. Podle našich analýz si diváci po zhlédnutí takových reklam dvakrát lépe vybaví danou značku a třikrát lépe danou reklamu. Velmi oblíbené jsou také reklamy využívající značkové maskoty. Tyto typy kampaní pak pomáhají vytvářet u diváka silnější emocionální vazbu ke značce," uvedl Petr Houzar, který má YouTube v Česku a na Slovensku na starosti.

Animovaná mluvící čivava se v hlavní roli objevila ve spotu Já mám prostě styl od českého on-line obchodu s módou Factcool. Podobný vzorec následovala on-line pojišťovací služba RIXO.cz, která maskota využila ve spotu Jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.