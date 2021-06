Nejrychleji rostoucí sociální sítí v Česku je TikTok. Starší lidé preferují Facebook

Nejrychleji rostoucí sociální sítí v Česku je TikTok, kterou v současnosti využívá 21 procent lidí, což je o pět procentních bodů více než před rokem. Síť je jedničkou mezi mladými do 30 let, kde s ní má zkušenost každý druhý. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu Ami Digital Index.

Dlouhodobě nejpopulárnějšími sociálními médii jsou YouTube a Facebook, se kterými má zkušenost devět z deseti Čechů starších 15 let a stejně tomu je na Slovensku.

Zejména Facebook se nyní stává doménou starší generace, alespoň jednou týdně na něj přispívá 36 procent Čechů od 45 do 60 let a dokonce 33 procent uživatelů starších 60 let. Rozdíl je patrný hlavně při srovnání s uživateli do 30 let, kteří na Facebook alespoň jednou týdně přispívají pouze v 15 procentech případů. I na Slovensku má starší generace na Facebooku hlavní slovo, alespoň jednou za týden napíše příspěvek 45 procent Slováků mezi 45 a 60 lety.

"Mladší lidé se čím dál častěji orientují na novější a rychlejší formáty. Fungují primárně na vizuálním obsahu, který je pro ně přitažlivější," uvedl ředitel Ami Digital Vladan Crha. Mezi stále oblíbenější sítě, zvlášť mezi mladší generací, podle něj patří Instagram, který svou pozici už několik let po sobě výrazně posiluje. Aktuálně má s Instagramem zkušenost 54 procent Čechů.

Stejně jako loni, i letos zůstává v oblibě formát Stories - jak na Facebooku, tak Instagramu. Facebookové příběhy sleduje 71 procent mladých a Instagramové 88 procent uživatelů do 30 let. Na Slovensku je trend mezi mladými podobný. I zde popularita sítě s krátkými videi roste, Tiktok používají dvě pětiny (41 procent) z nich. Stories jsou na Slovensku také úspěšné, na rozdíl od ČR jsou ale oblíbenější ty na Facebooku, se kterými mají zkušenost čtyři pětiny lidí do 30 let. Instagramové příběhy alespoň příležitostně používá 78 procent Slováků mladších 30 let.

Doba, kterou Češi věnují sociálním sítím, je stále nejvyšší v historii. Průměrně na nich stráví denně zhruba dvě a půl hodiny a 16 procent lidí více než čtyři hodiny za den.

"Už loňská data ukázala, že s nástupem pandemie doba strávená na sociálních sítích vzrostla a ani letos se tento čas nesnížil. Hodně zajímavý je však také trend postupného nárůstu oblíbenosti tradičních sociálních sítí mezi vyššími věkovými skupinami nebo spíše postupného stárnutí jejich uživatelů," dodal řídící partner Ami Communications Marek Stránský.

Čas, který lidé věnují sítím, od začátku pandemie neklesl. Naopak se zvýšil počet těch, kteří na sítích tráví více než hodinu za den. Přes 60 minut denně teď se sociálními médii tráví přes 67 procent Čechů a 78 procent Slováků. Slováci vedou i v době, kterou na sítích stráví. Je to průměrně 183 minut, tedy více než o půl hodiny déle než Češi.

