Kde staví, tam to žije. Statistici srovnali obce podle bydlení, překvapila je Jihlava

Nejintenzivnější bytová výstavba v Česku v letech 1997 až 2019 byla z větších měst v Praze, Jihlavě a Olomouci. V Praze se dokončilo 87,5 bytu na 1000 obyvatel, v Jihlavě 84,5 bytu, v Olomouci 79,9 bytu. Naopak nejméně to bylo v Chomutově (8,2 bytu), Mostě (13,4 bytu) a Karviné (14,2 bytu). Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) u měst nad 40 000 obyvatel.

"Mezi velkými městy se nejvíce staví v Praze, kde chce bydlet nejvíce nově přistěhovalých lidí. Jde o univerzitní město s nespočtem příležitostí, které se jako jediné v České republice vyrovná západním metropolím. Proto do tohoto města přijíždí talentovaní studenti z celé země, kteří se často již nevrací zpět do míst svého narození," sdělil analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně není velkým překvapením, že na druhém místě v intenzitě stavění je Jihlava. "Velice vytěžila z toho, že se stala krajským městem při tvorbě moderních krajů. Zažila největší růst spádovosti, stala se centrem pro mnoho malých měst, které se do té doby obracely spíše na centra v jihomoravském, východočeském či jihočeském kraji. I Olomouc přestala být popelkou mezi Brnem a Ostravou a stala se plnohodnotným krajským městem," doplnil Bartoň. Za Prahou, Jihlavou a Olomoucí následují v intenzitě Brno, České Budějovice, Prostějov a Plzeň.

Naopak v Chomutově dosahovala intenzita bytové výstavby zhruba desetiny toho, co ve městech na prvních třech místech. Podobně na tom byly Most, Karviná, Teplice, Ústí nad Labem nebo Havířov. "Jde zejména o kraje s chronicky relativně vysokou mírou nezaměstnanosti. Vyhlídky na získání adekvátní práce zde nejsou dobré," podotkl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Dalším ukazatelem je podíl bytů, které byly dokončeny v posledních pěti letech. Při rovnoměrném tempu by byl 20,8 procenta (pět let z posledních 24). Většina měst se od tohoto průměru příliš neodchýlila. Výjimkou jsou Kladno se 40 procenty, dále Havířov a Plzeň se zhruba třetinou. Naopak v Jihlavě to bylo 10,6 procenta, v Chomutově 11,1 procenta a v Přerově 11,8 procenta.

"Právě Jihlava dokládá, že gros jejího růstu se odehrálo na začátku a souvisí s budováním krajského města. Kladno naopak rostlo především v posledních letech, kdy ceny bytů vytlačují Pražany do Kladna a dalších satelitů. Pozdější rozvoj Plzně také může souviset se zlepšením nejen dálniční, ale hlavně i železniční infrastruktury, které přiblížilo Plzeň Praze," uvedl dále Bartoň.

Podle Kovandy se posledních pět let překrývá s obdobím enormního růstu cen nemovitostí v hlavním městě. Podle údajů developerských společností Trigema, Central Group a Skanska Reality stouply prodejní ceny novostaveb od roku 2015 téměř dvojnásobně. "Tento růst způsobuje právě to, že pro řadu běžně vydělávajících lidí je vlastní bydlení v metropoli již prakticky nedostupné. To je nutí hledat alternativy za Prahou, tedy i v Kladně," dodal Kovanda.

Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel od roku 1997 do roku 2019 ve městech nad 40 000 obyvatel, počet dokončených bytů v posledních pěti letech a jejich podíl na celkovém počtu (v procentech):

Město Počet bytů Počet obyvatel Počet na 1000 obyv. V posledních pěti letech Podíl Praha 115 883 1 324 277 87,5 28 441 24,5 Jihlava 4329 51 216 84,5 458 10,6 Olomouc 8043 100 663 79,9 2188 27,2 Brno 30 216 381 346 79,2 7143 23,6 České Budějovice 6918 94 463 73,2 1573 22,7 Prostějov 2886 43 651 66,1 566 19,6 Plzeň 10 824 174 842 61,9 3415 31,6 Hradec Králové 5723 92 939 61,6 1239 21,6 Liberec 6109 104 802 58,3 798 13,1 Pardubice 5342 91 727 58,2 1193 22,3 Karlovy Vary 2592 48 497 53,4 443 17,1 Mladá Boleslav 2287 44 740 51,1 509 22,3 Zlín 3207 74 935 42,8 668 20,8 Opava 2090 56 450 37,0 425 20,3 Jablonec n./N. 1598 45 773 34,9 201 12,6 Kladno 2285 69 337 33,0 913 40,0 Přerov 1248 42 871 29,1 147 11,8 Ostrava 7883 287 968 27,4 1676 21,3 Frýdek-Místek 1394 55 557 25,1 331 23,7 Děčín 852 48 594 17,5 105 12,3 Havířov 1258 71 200 16,8 430 34,2 Ústí nad Labem 1512 92 717 16,3 405 26,8 Teplice 721 49 731 14,5 144 20,0 Karviná 742 52 128 14,2 227 30,6 Most 884 66 034 13,4 215 24,3 Chomutov 398 48 694 8,2 44 11,1

Zdroj: ČSÚ