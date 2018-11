Nejhorší otázky na pohovoru. Experti radí, jak odpovídat a co má vždy zůstat tabu

Nad některými otázkami personalistů u pohovoru s kandidátem o práci zůstává rozum stát. Na jiné by se vůbec ptát neměli, další způsobí jen dusné ticho.

Firmy se snaží v době minimální nezaměstnanosti nalákat nové zaměstnance, jak se dá. Pokud ovšem přijímací pohovor nechají vést někým, kdo v práci personalisty zaspal, nemá v ní praxi nebo se na ni nehodí, snadno o kandidáty přijdou hned v prvním kole náborového řízení. Některé otázky totiž dokážou i hodně urazit. A kdo by chtěl pracovat ve firmě, která ho hned na začátku postaví do nepříjemné situace?

Otázky z Googlu a strašlivá klišé

"Kde se vidíte za 10 let?" Právě to je jedna z vůbec nejhorších otázek u pohovoru. Tedy alespoň podle průzkumu personální společnosti Grafton Recruitment mezi několika stovkami uchazečů. Tato otázka je u náborářů velmi oblíbená, a tak už ji slyšel kdekdo.

Podle Jiřího Halbrštáta, manažera náboru a marketingu ManpowerGroup, je ale tato otázka už trochu mimo. "Ptát se v dnešní době, kterou ovládá generace Y, 'kde se vidíte za deset let', nebo třeba 'proč si máme vybrat právě vás', či 'jaké jsou vaše slabé stránky', je opravdu hodně velký 'oldschool'. Pro uchazeče jsou tyto otázky postrachem, protože je těžké zachovat dekorum a na trapnou otázku neodpovědět trapně. Když to vezmete vtipně a s nadhledem, hrozí zase riziko, že uděláte z tazatele blbce, což kladné body také nepřinese," míní Jiří Halbrštát.

Problém je podle něj v tom, že dnes potkáte na pohovoru ve firmách často lidi, kteří v nich nemají příliš velkou praxi. "Většinou je to prostě proto, že si vedoucí týmu vybírá nového člena týmu jednou za několik let a nemá potřebný trénink. Pak se stává, že je buď ještě nervóznější než uchazeč, nebo nechtěně vypadá jako hlupák. Často tomu předchází 10 minut na Googlu, kde si vyhledá vzorové otázky a z většiny z nich se stalo takové klišé, že může personalista uchazeče vyloženě rozesmát," dodává Halbrštát.

Na zakázané otázky neodpovídejte

Pětina respondentů průzkumu uvedla, že jim vadí dotazy týkající se rodinného stavu, dětí či sexuální orientace. Podle Alžběty Honsové z personální společnosti Randstad představují diskriminační otázky speciální kapitolu a mezi některými náboráři jsou stále oblíbené a mířené především na ženy.

"Máte děti?", "Jste svobodná?", "Kdo vám bude hlídat děti v době nemoci?", "Plánujete jít na mateřskou?" Odpovědím na tyto otázky se ale uchazeči mohou vyhnout, ponechat je zcela bez odpovědi. Jde o oblasti, na které se podle zákoníku práce nesmí nikdo ptát.

Alžběta Honsová upozorňuje i na nevhodné otázky u pohovorů na volné dělnické pozice nebo na manuální práci, které se stále objevují. Velké oblibě se těší otázky typu: Proč často střídáte práci?, Jaké minimální finanční ohodnocení je pro vás zajímavé?, Akceptoval byste nižší mzdu, než byla uvedena?, nebo třeba: Jak dlouho u nás vydržíte?

Dobrý personalista se podle Honsové pozná tak, že se na všechny tyto věci umí obratně zeptat, aby se dozvěděl, co potřebuje, a přitom se kandidát necítil nekomfortně nebo uražen. "Nejhorší je, pokud pohovor vede někdo, kdo postupuje schematicky a klade jednu klišé otázku za druhou," dodává personalistka.

Jak často chodíte na toaletu?

Celých 18 % respondentů průzkumu se během svých přijímacích pohovorů setkalo i s otázkami, které považovali za vyloženě nevhodné či dokonce urážlivé. "Dotazy na velikost poprsí, četnost návštěv WC během směny, názory na prezidenta Zemana či počet přátel opravdu nejsou relevantní a je zcela namístě personalistu, který daný dotaz klade, na tuto skutečnost upozornit," radí Jitka Součková z Grafton Recruitment, která průzkum vedla.

"Specialitou jsou také otázky pro uchazeče, které firma sama oslovila a pozvala, a pak člověku, kterého chce přesvědčit, aby k ní nastoupil, položí otázku: A proč jste dnes přišel? nebo Proč jste se přihlásil na tuto pozici? Na to se dotyčnému velice těžko odpovídá, když schůzku sám neinicioval, a je tedy logicky zmatený," říká Ondřej Horký z personálně-poradenské společnosti Devire.

Uvádí ještě několik obtížných otázek, které by podle něj už mohly z konkurzů definitivně zmizet:

Jaký superhrdina je podle vás nejlepší?

- Těžko odpovědět, když je jich dnes tolik a nemá to nic společného s pozicí.

Které zvíře byste chtěl být a proč?

- Mám odpovědět, co si myslím, nebo co chtějí vědět?

Myslíte si, že na této pozici vydržíte až do důchodového věku?

-Děsivá představa.

Dokážete přetáhnout i některé další kolegy z předchozí práce? Víme, že jich tam máte dost.

- To je jak u výslechu

Ven z komfortní zóny

Ačkoliv se v průzkumu některé otázky zdály uchazečům hrozné, nemusejí být podle Jitky Součkové vždy irelevantní. "Některé mají uchazeče záměrně vyvést z komfortní zóny, jiné zkoumají logické uvažování nebo rychlost úsudku. Nejlepší je podle mě na všechny odpovídat stručně, pozitivně a pravdivě," říká Součková a uvádí příklady s vysvětlením:

Proč právě naše firma?

-Těmito otázkami ověřují personalisté zájem uchazečů o práci v dané firmě. Uchazeč by měl být na pohovor dobře připravený, měl by vědět, jaké produkty či služby firma nabízí, jací jsou hlavní konkurenti a co konkrétně jej láká.

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

-Podle Jiřího Halbrštáta z ManpowerGroup jde sice o 'oldschool', Jitka Součková se však domnívá, že schopnost sebehodnocení a vlastní analýzy je pro personalisty důležitá. Od uchazečů se očekává především upřímná odpověď.

Jaký plat byste si představoval?

-Doporučuje se neodpovídat jedním konkrétním číslem, ale spíše rozpětím, o kterém se bude moci v případě přijetí vyjednávat. Důležitá je také orientace v mzdových podmínkách dané pozice.

Proč jste skončil v předchozích zaměstnáních?

-Personalista zjišťuje důvody změny, aby se zaměstnavatel případně mohl vyhnout obdobnému problému. Uchazeči by se měli zdržet jakékoli kritiky svého současného, minulého zaměstnavatele, kolegů nebo poměrů ve firmě. Odpovědi by měly být diplomatické.