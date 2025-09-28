Ekonomika

Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje

před 2 hodinami
Historicky nejdražší státní zakázka Česka rezonuje čím dál častěji. Nejnověji řešil dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech prezident Petr Pavel s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem. Sešli se na okraj 80. Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Tendr na výstavbu dalších jaderných zdrojů v Česku vyhrála loni jihokorejský státní podnik KHNP.

Přípravy jsou v plném proudu, avšak provázejí je spekulace, za jakých podmínek a zda vůbec zvládne korejská strana zmíněné bloky postavit.

Česko totiž stále nemá notifikaci od Evropské komise, bez které zahájit stavbu nemůže. Navíc komise v čele s Ursulou vod der Leyenovou vyjadřuje podezření, zda nedošlo k nedovolené podpoře ze strany jihokorejské vlády. Jinými slovy - zda KHNP záměrně "nepodstřelila" cenu, aby v českém jaderném supertendru zvítězila.

Korejci soutěž vyhráli s tím, že dva bloky postaví zhruba za 400 miliard korun při současných cenách. Další miliardy ovšem bude muset KHNP platit v rámci licenčních a patentových poplatků za urovnání sporu s americkou společností Westinghouse. Bez toho by přitom Korejci nemohli v Česku začít stavět. 

České ministerstvo průmyslu i samotná KHNP ujišťují, že přípravy nic neohrožuje a kontrakt bude dodržen. Nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak, říkají obě strany.

Jihokorejský prezident I Če-mjong nyní naznačil, že bych chtěl spolupráci s Českem rozšířit. Jižní Korea má podle něj zájem dovážet do Česka polovodiče a elektroauta. Informovala o tom agentura Jonhap.

"Prezident vyjádřil naději, že se bilaterální spolupráce rozšíří z jaderné energie do dalších odvětví, jako jsou polovodiče, elektromobily a obrana, a že se bude rozvíjet tak, aby z té spolupráce těžily obě země," uvedla v prohlášení kancelář jihokorejského prezidenta. Podle něj prý český prezident vyjádřil uznání a ocenil kvalitu korejské jaderné energetiky.

"V politice energetického mixu, která by rozumně kombinovala jadernou energii a obnovitelné zdroje, se nic nemění," citoval také jihokorejského prezidenta korejský deník The Chosun Times.

I Če-mjong je v úřadu teprve pár týdnů, v červnu vyhrál volby a podle některých se jeho dřívější vyjádření dala vykládat tak, že není příznivcem další výstavby jaderných elektráren.

Část vládní strany, kterou prezident reprezentuje, stále volá po důkladném prošetření zmíněné smlouvy mezi společnostmi Westinghouse a KHNP. Mluví o nevýhodném, či dokonce o otrockém kontraktu. 

V KHNP teď aktuálně probíhá výměna vedení. Prezident podniku rezignoval, podle všeho šlo ale o plánovanou výměnu vedení.

Na zmíněné schůzce prezidentů Česka a Jižní Koreje v New Yorku nepadalo nic o tom, jestli Korejci nabídli Česku příliš nízkou cenu a ani o kontroverzní smlouvě se společností Westinghouse, píše korejský tisk.

Geologický průzkum pro výstavbu v Dukovanech začal v srpnu. Žádost o povolení plánuje ČEZ podat v roce 2027, získat potřebný souhlas by mohl o dva roky později a v roce 2030 se pak má začít stavět základová deska pro reaktorovou halu. Hotovo má být v roce 2036.

Oba reaktory se mají stavět současně, dokončení druhého se předpokládá o rok až rok a půl později. Součástí zakázky je opce na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.

 
