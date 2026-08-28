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Ekonomika

Nejbohatším Čechem zůstává Strnad. Na druhé místo se posunulo nové jméno

ČTK
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Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský se 432 miliardami korun. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152 miliard. Euro o tom informovalo v pátek.

Podle Eura byl letos souboj o první místo velmi napínavý. Na začátku léta bylo vítězství Michala Strnada (na snímku) v ohrožení.
Podle Eura byl letos souboj o první místo velmi napínavý. Na začátku léta bylo vítězství Michala Strnada (na snímku) v ohrožení.Foto: Economia – Václav Vašků
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Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje Euro od roku 2014. Souhrnná hodnota majetku první stovky letos dosáhla 4,069 bilionu korun. Proti loňsku vzrostla o 658,6 miliardy, tedy téměř o pětinu. Polepšilo si 69 osobností v žebříčku, 19 zůstalo beze změny a 12 zaznamenalo pokles.

Podle Eura byl letos souboj o první místo velmi napínavý. Na začátku léta bylo Strnadovo vítězství v ohrožení. „Akcie CSG se po lednovém vstupu na burzu vyšplhaly až k 800 korunám, koncem června však spadly na 300 korun. Teprve srpnové zotavení přibližně k 450 korunám vrátilo Strnada do čela žebříčku,“ uvedl časopis.

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Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejichž majetek činí 385 miliard korun. Na čtvrtém místě následuje s 275 miliardami vlastník skupiny KKCG Karel Komárek. Pátý skončil spoluzakladatel J&T a akcionář holdingu EPH Patrik Tkáč, jehož majetek činí 220 miliard korun. Jako další se umístil majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač se 190 miliardami.

Na sedmém místě je vlastník realitní skupiny CPI Radovan Vítek. V žebříčku je Vítek nejvýše postaveným miliardářem, který od loňska zchudnul. Pohoršil si o tři miliardy korun na 116 miliard. O 1,5 miliardy korun se ztenčil i majetek rodiny premiéra Andreje Babiše (ANO), kterou Euro zařadilo s 83,5 miliardy korun na osmé místo. Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu.

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Za skokany roku časopis označil vlastníky zbrojařské skupiny STV Group Martina Drdu a Ludmilu Drdovou. Odhadovaná hodnota jejich majetku vzrostla téměř dvojnásobně na 56,5 miliardy korun.

Výrazně si polepšil také developer Dušan Kunovský, a to o 17 miliard na 50,5 miliardy. Novým jménem v žebříčku je Petr Kratochvíl, vlastník menšinových podílů v klíčových částech CSG, s majetkem 26,7 miliardy korun.

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Euro při sestavování žebříčku vychází z burzovní hodnoty, čistého zisku, provozního zisku EBITDA, zadlužení, čisté hodnoty aktiv a v minulosti vyplacených dividend. Opírá se o dlouhé časové řady i informace z veřejných zdrojů a od samotných podnikatelských skupin.

Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.

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