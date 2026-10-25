Nedostatek sena způsobený suchem zvyšuje porážky krav, prasat či kuřat

Od letošního ledna do září oproti loňsku mírně stouply počty porážek krav, prasat či kuřat. Vyplývá to z dat o prohlídkách zvířat před porážkou, která poskytla Státní veterinární správa (SVS). Souvisí to s nedostatkem krmiv způsobeným letošních suchem.
Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta začali chovatelé zvířata více porážet a prodávat zhruba od května, řekl. Tehdy kvůli suchu nenarostla tráva a bylo jasné, že sena bude nedostatek a chovatelé budou muset sahat do zásob dřív než obvykle, čímž nezbyde dost krmiva na zimu.
Podle dat SVS porážky krav za prvních devět měsíců letošního roku vzrostly o 1,1 procenta na 84.855 kusů, prasat se za stejné období porazilo celkem 1,749 milionu, což je meziročně o 2351 více a u hrabavé drůbeže nárůst činí 2,11 procenta na 93,3 milionu. Porážky ovcí vzrostly v porovnání letošních a loňských prvních devíti měsíců o 1275 na 6210 ovcí.
"Největší problém byl a je s takzvanými objemovými krmivy, a zejména pak s dostupností sena, protože na loukách, lidově řečeno, nenarostla tráva. V ČR tak klesla produkce sena z první seče na 50 procent, ale i jen na 30 procent, druhá seč na řadě míst neproběhla vůbec. Sena je a bude v ČR nedostatek, což nutí chovatele snižovat stavy hospodářských zvířat, což se týká především skotu," uvedl na dotaz agrární analytik Petr Havel.
Malát doplnil, že za častějšími porážkami stojí i přebytek zvířat na trhu, což mělo vliv na pokles cen masa. "Všechno to dohromady vede k tomu, že ekonomická situace chovatelů není ideální. Valná většina chovatelů se snaží držet stavy na takové úrovni, aby byli schopni ekonomicky prosperovat, aby si případně neohrozili příjem dotací, které jsou navázány na zatížení dobytčími jednotkami, ale pokud nemají dobré podmínky, tak ta zvířata prodávají," řekl Malát.
Prodej a častější porážení masného skotu bude patrně pokračovat, odhaduje Malát. Chovatelé totiž většinou stahují zvířata z pastvy koncem října či začátkem listopadu, kdy tráva přestává růst, a krmí je zásobami, které jim nyní rychle ubývají. "Prodávají třeba nezabřezlé jalovice nebo zástavový skot," uvedl Malát.
Druhá vlna krize podle Maláta přijde i příští rok, až chovatelům zcela dojdou zásoby krmiv, což opět vytvoří přetlak na trhu a ceny se propadnou o 20 až 30 procent.
Podle Havla jsou už v současnosti ceny hovězího v Česku nižší, než je průměr EU. "V případě mladých býků zhruba o pět procent, v případě jatečných krav a jalovic ale až o 15 až 20 procent," uvedl Havel.
Pokles bude však nejspíše jen dočasný, podle Havla lze s odstupem času očekávat, že se vyšší náklady na chov hospodářských zvířat v podobě krmných směsí i případné náklady na obnovu chovů do cen masa promítnu. Nárůst cen oproti současnému stavu odhaduje Havel o deset i více procent. "Může se také stát, že toho masa dřív nebo později bude nedostatek a bude se muset dovážet," doplnil Malát.
Zda se po případném odeznění krize chovatelé rozhodnou své chovy obnovit, bude podle Maláta záviset na jejich ekonomické situaci. Pokud by se cena masa opět navýšila, mohou někteří chovatelé uvažovat o navýšení počtu zvířat, na druhou stranu farmy s vysokými stavy zvířat mají méně plochy, ze které mohou vyrábět krmiva, podotkl Malát.
Havel také uvedl, že obnova chovů, kde bylo nutné poslat zvířata na porážku, je časově i finančně nákladná.
Chovatelé se pravděpodobně budou snažit vytvářet do budoucna větší zásoby a už nyní se na to podle Maláta připravují. "Obnovují se pastvy, vysévají se odrůdy, které jsou odolnější proti suchu. Někdo třeba může přistupovat ke změně plemene, že bude chovat méně intenzivní skot, který je třeba méně výnosný, ale zároveň není tak náročný na výživu," doplnil.
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