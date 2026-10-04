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Ekonomika

Poslední šance objednat tříměsíční státní dluhopisy s výnosem 3,75 procenta

ČTK
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Neděle je poslední den, kdy si lidé mohou prostřednictvím elektronického majetkového účtu objednat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných Dluhopisů Republiky. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně tři miliony korun, zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Dluhopis nabízí výnos 3,75 procenta ročně, který je osvobozen od srážkové daně.

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Ministerstvo financí letos obnovilo projekt Dluhopisů Republiky. V první emisi nabídlo kromě tříměsíčních i dva typy pětiletých dluhopisů. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Dluhopisy se automaticky reinvestují, pokud lidé nepožádají předem o jejich vyplacení. To se týká i obligací prodaných v první emisi, která se uskutečnila v létě. Jejich držitelé musí případně o výplatu peněz požádat do 9. října, v opačném případě se jejich prostředky přesunou do druhé emise.

Ministerstvo financí letos obnovilo projekt Dluhopisů Republiky. V první emisi nabídlo kromě tříměsíčních i dva typy pětiletých dluhopisů. Lidé je nakoupili celkem za 74 miliard korun, z toho 27,6 miliardy investovali do tříměsíčních obligací. Ministerstvo financí předpokládá, že ve druhé emisi dosáhne objem investic do tříměsíčních dluhopisů 30 miliard korun.

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V předvánočním období plánuje ministerstvo třetí emisi Dluhopisů Republiky, kdy nabídne veřejnosti znovu všechny tři typy obligací. Termín upisovacího období pro třetí emisi zatím nestanovilo.

Dluhopisy Republiky ministerstvo financí vydávalo už v letech 2018 až 2021, kdy nynější ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zastávala stejnou pozici v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO). Tehdy se uskutečnilo 13 upisovacích období, ve kterých si občané koupili dluhopisy v hodnotě celkem 80,1 miliardy korun. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který zastával tuto pozici za minulé vlády v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů pro občany zastavil. Podle něj přinášely státu vyšší náklady než obligace prodané institucionálním investorům.

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