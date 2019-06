Daň vyšší než vyhrané peníze. Chystané zdanění výher má řadu absurdit, varují firmy

Zdaněním výher nad 100 tisíc korun sazbou 15 procent stát na výběru daní nic nezíská, inkaso se naopak sníží. Naopak lze očekávat obcházení nové daňové povinnosti ze strany hráčů. Na tiskové konferenci to v úterý uvedl ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.

Vláda podle Řeholy schválila návrh ministerstva financí, který se týká všech sázkových her včetně například Sportky, bez projednání v připomínkovém řízení a porušila tím legislativní pravidla. Ministerstvo zatím nezareagovalo.

"Tato změna zákona byla předložena na jednání vlády na poslední chvíli v podstatě tajně, bez projednání v připomínkovém řízení. Vláda vyjádřila souhlas s návrhem zákona, jehož dopady nebyly jakýmkoliv způsobem analyzovány. Tím porušila legislativní pravidla," řekl Řehola. Z analýz institutu je podle něj zřejmé, že navrhované zdanění hráčů peníze navíc do státního rozpočtu nepřinese.

Na určitou absurditu vládního návrhu upozornil generální ředitel společnosti Tipsport Petr Knybel. Jde o to, že výhra je současnou legislativou definována jako hrubá. To znamená, že pokud někdo vsadí za 100 tisíc korun v kurzu 1,1:1, vyhraje 110 tisíc korun. Z této částky by měl však státu při dani 15 procent odvést 16 500 korun.

"Výsledkem jeho úspěšného tipu tak bude ztráta 6500 korun. Stát nepochopitelně nutí sázkaře do většího rizika, neboť sázet nižší kurzy se jim nevyplatí," uvedl Knybel. Návrh ministerstva označil za absurdní stupiditu.

Ministerstvo podle něj nechápe základní princip fungování hazardního trhu, a sice to, že naprostá většina sázkařů si sázením nevydělává. "Chtít daň z příjmu od někoho, kdo příjem z této činnosti nemá, považuji za ekonomický nesmysl a nemorální hazard ze strany státu," doplnil Knybel.

Vláda očekává, že od hráčů hazardních her vybere dodatečně více než 3,6 miliardy korun. Podle Řeholy jsou tyto odhady zcela nereálné.

"I kdyby hráči pod tíhou nové daňové povinnosti nezměnili své chování, stát nemůže podle našich analýz očekávat více než jednu miliardu. Nedávné zkušenosti ze zahraničí například ukazují, že například v Chorvatsku po zavedení zdanění hráčů poklesl trh o více než 20 procent. Hráči zkrátka odešli k nelegálním provozovatelům, u kterých své výhry danit nemusejí," uvedl dále Řehola.

Podle místopředsedy Asociace pokerových hráčů ČR Jaroslava Sity návrh vyžene 50 tisíc aktivních pokerových hráčů do nelegálních online asijských heren. "Dle našeho průzkumu 25 procent hráčů uvádí, že založit si účet u nelegální zahraniční pokerové firmy je snadné," podotkl Sita.

Návrh ministerstva financí, který vláda schválila minulé pondělí, počítá také se zvýšením sazeb u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a tzv. totalizátorových her, z 23 na 25 procent. U totalizátorové hry je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti, tedy například sportovního výsledku nebo veřejné události. U loterií, bing a živých her MF navrhuje růst z 23 procent na 30 procent. Normu musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Podle údajů Institutu pro regulaci hazardních her jsou už dnes daně z hazardu v Česku vysoko nad průměrem EU. U technické hry, kam spadají hlavně automaty, je průměr EU 27 procent, u online sázek 19 procent. V Česku je to 35 procent. Kurzové sázky jsou v EU zdaněny v průměru 17,1 procenta.

Výnos daně z hazardních her plynoucí do veřejných rozpočtů podle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) loni meziročně klesl o pětinu na 9,7 miliardy korun. Podle GFŘ nemusí jít o konečnou částku, po doměření daně se ještě může změnit.

Institut pro regulaci hazardních her má 32 členů. Jsou to provozovatelé hazardních her, testovací laboratoře, výrobci herních systémů a partnerské asociace.