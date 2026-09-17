Nechte Babiše vládnout. Bez změn systému velké reformy nepřijdou, říká Kysilka

Vysoký schodek státního rozpočtu sám o sobě ještě neznamená, že Česko míří k dluhové krizi po vzoru Řecka. Bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka upozorňuje, že vláda Andreje Babiše dostala od voličů mandát a potřebuje čas ukázat, zda dokáže nastartovat ekonomický růst a provést zásadnější změny.
Představa, že by se Česko během jediného volebního období dostalo mezi deset nejúspěšnějších zemí světa, je podle Kysilky nereálná. Velké reformy se kvůli legislativě, státní správě i politickému cyklu začnou podle něj reálně prosazovat nejdříve kolem třetího roku vlády.
„Když někdo vyhraje volby, vyhrál volby. Ať vládnou a ukážou, co umí,“ uvedl Kysilka s tím, že vláda samozřejmě potřebuje politickou oponenturu. Současný systém podle něj navíc politiky tlačí do permanentní předvolební kampaně, která komplikuje prosazování nepopulárních, ale dlouhodobých změn.
Kritiku téměř čtyřsetmiliardového rozpočtového schodku nepovažuje Kysilka za bezvýznamnou, odmítá ale posuzovat deficit izolovaně. Rozhodující je podle něj jeho poměr k výkonu celé ekonomiky a také to, zda rozpočtová politika dokáže podpořit budoucí růst.
Zároveň připomíná, že vlády dlouhodobě hospodaří se schodky i v době ekonomického růstu. Právě tehdy by se přitom měl rozpočet podle něj pohybovat spíše kolem nuly.
Současně ale tvrdí, že žádný nový premiér ani ministr financí nedokáže během jednoho či dvou let jednoduše odstranit závazky a nastavení, které zdědil po předchozích vládách.
Kysilka také odmítá přirovnávání současné situace k někdejší řecké dluhové krizi. Český veřejný dluh je podle něj vůči HDP stále řádově jinde, než byl řecký.
Za klíč k dlouhodobě zdravějším veřejným financím proto považuje především hospodářský růst. Ten by podle něj podpořilo omezení regulací, dostupnější energie a razantní omezení dotací pro firmy, které označuje za jeden z největších „jedů ekonomického růstu“.
V delším horizontu pak považuje za zásadní reformu školství a lepší propojení vzdělávání, výzkumu a byznysu.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–00:09:34 Dá se z Česka během jednoho volebního období udělat „nejlepší země na světě“? Brání zásadním reformám samotné nastavení demokratického a volebního systému?
00:09:34–00:17:46 Je téměř čtyřsetmiliardový schodek rozpočtu skutečně katastrofa? Má Andrej Babiš dostat čas vládnout a má se jeho vláda hodnotit až podle výsledků na konci volebního období?
00:17:46–00:19:56 Hrozí Česku při současném zadlužování řecký scénář? Proč Pavel Kysilka s přirovnáváním českých veřejných financí k Řecku zásadně nesouhlasí?
00:19:56–00:28:49 Jak velkým rizikem jsou ceny energií, válka na Ukrajině a situace na Blízkém východě? Má vláda v případě energetické krize zastropovat ceny, nebo raději nechat fungovat trh a případně zvýšit některé daně?
00:34:00–konec Dokáže Babišova vláda nastartovat ekonomický růst? Pomohlo by Česku omezení regulací, levnější energie a konec dotací firmám – a dokáže vláda tyto změny prosadit i v Evropské unii?