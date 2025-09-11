Ekonomika

Nebezpečná vejce se objevila i v Česku. Nepocházejí ale z Ukrajiny

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 52 minutami
Francie rozvířila skandál s dovozem zboží pocházejícího z Ukrajiny. Tamní úřady během kontrol zjistily, že se na trhu běžně prodávala ukrajinská vajíčka, která obsahovala zakázaná antibiotika. Česká potravinářská komora se ke kritice okamžitě připojila. Pomyslné máslo na hlavě přitom mají i Češi.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: iStock

"Není to tak, že když se objeví vejce s antibiotiky, jsou z Ukrajiny. Mohou být a taky v minulosti byla i odjinud," upozorňuje agrární analytik Petr Havel s tím, že záchyty vajec obsahujících zakázané látky nejsou časté.

"Nemáme s tím ale zkušenost jenom z Francie. Zhruba před třemi měsíci byla podobná zkušenost s vejci v České republice," připomíná Havel.

V červnu nařídila Státní veterinární správa stáhnout z trhu skoro čtvrt milionu vajec od české firmy z Uherskohradišťska. Obsahovala totiž až čtyřikrát větší množství zakázaného léčiva, než je povoleno. Šlo o látku běžně užívanou jako antibiotikum. Firma, z jejíž produkce vejce pochází, tvrdila, že látka zřejmě pochází z krmiv.

Češi kritizují, závadná ukrajinská vejce se nenašla

Francie teď kvůli objeveným antibiotikům ve vejcích vyzvala k přísnějším kontrolám i přísnějším pravidlům. A s kritikou se hned připojili i čeští potravináři.

"Dlouhodobě upozorňujeme, že ukrajinské zboží nesplňuje stejně přísná pravidla, jaká jsou v unii," uvedl mluvčí české potravinářské komory Marek Zemánek a obvinil tuzemské supermarkety z toho, že chtějí dovážet víc zboží z Ukrajiny, které je levnější, aby ho pak mohly prodat dráž a vydělat na tom. V Česku se přitom žádná závadná vejce z Ukrajiny dosud neobjevila.

Vaječný skandál ve Francii

Francouzská ministryně zemědělství Annie Genevardová v srpnu potvrdila, že kontroly během letošního léta odhalily přítomnost antibiotik ve vejcích z Ukrajiny. Látek, které jsou v Evropě zakázány.

Kritizovala také supermarkety za to, že neupřednostňují "francouzskou produkci před dovozem potravin, které nesplňují naše standardy", a uvedla, že to pro ni představuje etický problém.

Genevardová vyzvala k vytvoření evropské kontrolní agentury s cílem posílit dohled a zpřísnit kontroly v souladu s evropskými předpisy. Zároveň žádala, aby pro jakoukoli látku zakázanou v Evropě byl maximální limit reziduí stanoven na nulu, a to u všech dovážených produktů.

Podle prohlášení Národního výbor pro podporu vajec, který zastupuje zemědělce, zpracovatele a maloobchodníky, prodaly řetězce statisíce vajec, která obsahovala zakázaná antibiotika.

"V současné době žádnou oficiální informaci od francouzských dozorových orgánů o záchytech antibiotik ve vejcích z Ukrajiny nemáme," řekl deníku Aktuálně.cz za Státní veterinární správu Petr Majer.

Podle veterinární správy letos systém celoevropský systém varování zaznamenal minimálně čtyři případy, kdy ve vejcích z Ukrajiny byla zjištěna antibiotika.

"Ve dvou případech byla zjištěna na Slovensku a ve dvou v Polsku. Ani v jednom případě nebylo v rámci šetření zjištěno, že by tato vejce směřovala také do Česka," upřesnil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

K vůbec největším dovozcům vajec do Česka patří Polsko, Slovensko a Lotyšsko.

Ukrajinské zboží pod drobnohledem

Kritici přitom upozorňují na to, že zboží z Ukrajiny je dlouhodobě pod drobnohledem a podléhá většímu množství kontrol. "Počet kontrol na ukrajinské potraviny je poměrově mnohem vyšší, než odpovídá jejich tržnímu podílu a jejich rizikovosti," stěžuje si teď prezident svazu Obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. "Na druhou stranu to v té napjaté atmosféře chápu, klíčový je ale podíl závažných nálezů, tedy ne těch typu chyba na etiketě," dodává.

Veterinární správa však odmítá, že by počet kontrol potravin dovezených z Ukrajiny byl vyšší než u českých produktů. 

Šéfka Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá ale poukazuje na to, že produkce potravin ze zemí mimo EU nemá stejně přísná pravidla, jako platí v unii. A to je podle ní ten největší problém.   

Související

Vejce za 3,30 Kč. Příjemný cenový šok brzy vyprchal, další vývoj už je skoro jistý

Vejce

"Záchyty ze třetích zemí jsou určitě vyšší. Nám zkrátka vadí jiné standardy, ať už welfare (péče o zvířata - pozn. red.), či nepovolené látky," uzavírá Dlouhá.

Agrární analytik Petr Havel také naznačuje, že reakce Francie může být přehnaná. "Samozřejmě, že by se to nemělo přehlížet, otázka je, jak intenzivně se to má komunikovat, protože obchodní politika vždy hraje roli," upozorňuje Havel.

"Francie je hodně protekcionistická země (otevřeně upřednostňuje domácí produkci - pozn. red.), tahle kauza se jí zkrátka hodí k tomu, aby mohla poukázat na negativa ukrajinské produkce," dodává.

 
Mohlo by vás zajímat

Larry Ellison sesadil Elona Muska z pozice nejbohatšího muže světa

Larry Ellison sesadil Elona Muska z pozice nejbohatšího muže světa

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Schönfeld oznámil, že RSBC nemá hotovost. Je nutná restrukturalizace i nový investor

Schönfeld oznámil, že RSBC nemá hotovost. Je nutná restrukturalizace i nový investor

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí vejce Ukrajina

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

ŽIVĚ
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
„Právo na zbraň stojí za pár mrtvých.“ Slova zastřeleného Kirka působí jako předpověď

„Právo na zbraň stojí za pár mrtvých.“ Slova zastřeleného Kirka působí jako předpověď

Pro jedny byl Kirkův postoj ke zbraním otázkou důsledného konzervativního přesvědčení, pro druhé ukázka cynismu.
Aktualizováno před 29 minutami
Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zvláštní agent FBI doplnil, že mají k dispozici snímky střelce, ale nemohou konkrétně komentovat jeho tvář, protože se případ stále vyšetřuje.
před 41 minutami
"Zaútočily divoké zrůdy." USA si připomněly výročí teroru z 11. září 2001

"Zaútočily divoké zrůdy." USA si připomněly výročí teroru z 11. září 2001

V projevu Trump varoval ty, kteří by nyní chtěli USA znovu napadnout. "Dostaneme vás," řekl.
před 52 minutami
Nebezpečná vejce se objevila i v Česku. Nepocházejí ale z Ukrajiny

Nebezpečná vejce se objevila i v Česku. Nepocházejí ale z Ukrajiny

Francie je hodně protekcionistická země, tahle kauza se zkrátka hodí k tomu, aby se poukázalo na negativa ukrajinské produkce, říká agrární analytik.
před 1 hodinou
Šokující záběry z Nepálu: ministra lynčovali v řece, politiky evakuoval vrtulník
0:45

Šokující záběry z Nepálu: ministra lynčovali v řece, politiky evakuoval vrtulník

Nepokoje v Nepálů rychle přerostly v násilí mířené proti politikům a vládním institucím.
před 1 hodinou
Regulátoři v USA vyšetřují vliv chatbotů na děti a mládež

Regulátoři v USA vyšetřují vliv chatbotů na děti a mládež

Firmy vyvíjející chatboty v poslední době čelí rostoucímu tlaku ohledně toho, zda dostatečně zajišťují bezpečnost svých služeb.
Další zprávy