Navrhovaný schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62 procent lidí, uvedl průzkum

Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun považuje za nepřijatelný 62 procent lidí, pro 22 procent je přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice přijímají návrh příznivěji než příznivci opozičních stran, nejvíc pochopení pro něj mají stoupenci ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median.
Navrhovaný deficit považuje v nějaké míře za přijatelný 53 procent voličů hnutí ANO. Jsou jedinou skupinou voličů, kde si alespoň polovina z nich myslí, že zamýšlený schodek je v pořádku, uvedli autoři průzkumu. Deficit 389 miliard je přijatelný pro 26 procent voličů Motoristů a 27 procent přívrženců hnutí SPD.
Deficit navržený ministerstvem financí nepovažuje za přijatelný 95 procent voličů koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, stejný podíl voličů hnutí STAN a 94 procent respondentů, kteří by hlasovali pro Piráty.
Tento názor se nicméně objevuje i mezi voliči opozičních stran. Nepřijatelný je pro 28 procent voličů hnutí ANO, 62 procent příznivců Motoristů a 48 procent voličů SPD, ukázal průzkum Medianu. Deficit je nepřijatelný pro 55 procent nevoličů.
Výzkum se konal začátkem září formou on-line dotazování na reprezentativním vzorku 777 respondentů starších 18 let.
Vláda musí Sněmovně návrh předložit do konce září, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) by chtěla debatu na úrovni vlády uzavřít 21. září. Motoristé navrhují úpravy snižující deficit o 20 miliard, výhrady má i SPD. Schillerová ale vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun.
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