Nasdaq a S&P500 vystoupaly na maximum, pomohl růst akcií výrobců čipů pro AI

Akcie ve Spojených státech posílily v úterý díky trvajícímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem a příznivým hospodářským výsledkům firem. Prudký růst zaznamenali výrobci čipů pro umělou inteligenci (AI) v čele s Intelem. Na devizovém trhu oslaboval dolar.
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, stoupl o 0,73 procenta na 49 298,25 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil o 0,81 procenta na maximum 7259,22 bodu. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, přidal 1,03 procenta a uzavřel také na maximu 25 326,13 bodu.
Akcie výrobce čipů AMD vzrostly před zveřejněním čtvrtletních hospodářských výsledků o čtyři procenta. Akcie Intelu stouply o bezmála 13 procent po zprávě, že Apple vedl předběžné diskuse o využití jeho služeb k výrobě hlavních procesorů pro svá zařízení.
„Trhy se řídí fundamentálními faktory. Zisky jsou poměrně vysoké a očekává se, že tento trend bude pokračovat i po zbytek roku,“ uvedl analytik Tom Hainlin ze společnosti U.S. Bank Wealth Management v Minneapolis. „Výdaje firem zůstávají na vysoké úrovni, ať už jde o umělou inteligenci nebo jiné nástroje produktivity, a spotřebitelé nadále utrácejí,“ dodal.
Americký dolar v úterý mírně slábl v reakci na dodržování příměří na Blízkém východě. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ztrácel krátce před 22:00 SELČ 0,03 procenta na 98,44 bodu. V pondělí index vzrostl o 0,3 procenta.
Euro k americké měně přidávalo 0,04 procenta na 1,1696 dolaru. K japonskému jenu dolar rostl o 0,4 procenta na 157,89 jenu. Jen prudce posílil minulý týden, což vyvolalo podezření, že Tokio intervenovalo na podporu své měny, nyní už jsou investoři vůči jenu opatrnější.
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Írán zpřísňuje režim v Hormuzu, hrozí „ráznou reakcí“ lodím
Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to v úterý uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní lodi musí koordinovat plavbu s íránskými ozbrojenými silami a předem obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
Hasiči zkrotili ničivý požár v Českém Švýcarsku, hoří už jen pár hektarů
Hasičům se v úterý podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než sta hektarů na pět hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly, oznámil mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne.
Uvidíme tohle ještě někdy? žasnou v NHL. Český nováček přitahuje senzační srovnání
Jakub Dobeš je v tuto chvíli asi nejslavnějším hokejovým brankářem. Jeho skvělé výkony v play off NHL, které by zaujaly, ať už by chytal za kohokoliv, se násobí tím, že hájí barvy kanadského Montrealu.