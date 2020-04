Dlouhý, Singer, Švejnar. Experti přispěchali vládě na pomoc s ekonomickými radami

O podporu v nezaměstnanosti požádalo ve Spojených státech minulý týden zhruba 6,61 milionu lidí. Oznámilo to dnes americké ministerstvo práce. Výsledek znamená mírné zlepšení proti předchozímu týdnu, je ale výrazně horší, než čekali analytici. Od začátku krize, kterou vyvolala pandemie způsobená koronavirem, už přišlo v USA o práci více než 16 milionů lidí. Počet žádostí v týdnu do 4. dubna je zhruba o 261 000 nižší než v týdnu předchozím. Analytici ale očekávali, že o podporu požádá maximálně 5,2 milionu lidí. Američané přicházejí o práci zejména proto, že řada firem je nucena kvůli omezujícím opatřením zavřít. Týká se to hlavně služeb, jako jsou restaurace, ale i některých výrobních závodů.