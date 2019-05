S nákupem valut na dovolenou neotálejte. Kurz koruny před létem je hodně nejistý

Za necelé dva měsíce vypukne hlavní doba dovolených a Češi se rozjedou po světě. Řada lidí už nyní řeší otázku, zda je lepší nakoupit eura a dolary teď, nebo počkat ještě pár týdnů. Zeptali jsme se tedy analytiků, jak se podle nich bude kurz koruny v následujících týdnech vyvíjet.

Kurzový vývoj české měny vůči euru je letos nečekaně klidný. "První čtyři měsíce se kurz drží v relativně úzkém dvacetihaléřovém pásmu zhruba mezi 25,60 a 25,80 koruny za euro. A pro nejbližší dva měsíce neočekávám, že by se na charakteru kurzového vývoje něco zásadního změnilo. Pokud bych ale chtěl mít jistotu, že nebudu nakupovat dráže, nakoupil bych dnes," říká Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky, podle něhož šance na výraznější zlevnění eura není velká.

Právě zpevnění koruny by však podle bankéřů ČNB mělo být důsledkem zvyšování úrokových sazeb, ke kterému přistoupili před týdnem.

"Ukazuje se, že citlivost české měny na vyšší tuzemské úrokové sazby je minimální. Navíc v nejbližších měsících se sazby zvyšovat nebudou. Naopak stále platí, že koruna je citlivá na negativní šoky. Pokud by se tedy hlavně u našich klíčových obchodních partnerů něco pokazilo, mohla by na to koruna doplatit a eura zdražit," doplňuje ekonom Vejmělek.

Stejný názor na nákup eur má ekonomka Markéta Šichtařová. "Předpokládám, že koruna k euru nebude v nejbližší době posilovat, bude naopak spíš stagnovat nebo jenom marginálně oslabovat. Já bych klidně koupila eura spíš dřív než později, protože zatímco pravděpodobnost posílení koruny je zanedbatelná, možnost jejího případného oslabení je o něco větší," radí Šichtařová.

Že by lidé mohli litovat, že si peníze na dovolenou nevyměnili dříve, potvrzuje také hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. "Kurz koruny k euru bude začátkem prázdnin nejpravděpodobněji na úrovni 25,65 koruny za euro, což je posílení oproti současné úrovni 25,71 koruny za euro, ale rozdíl není tak velký, aby se lidem nějak zvlášť mělo vyplatit vyčkávání. Naopak, komplikuje se situace kolem obchodní války. Její další eskalace může způsobit závažnější oslabení koruny," upozorňuje ekonom.

Jak na tom bude dolar?

Americký dolar je vůči koruně v současnosti poměrně drahý, atakuje hranici 23 korun za dolar. "Sázka na to, že během dvou měsíců zlevní, ale může přijít vniveč. Stačí, aby se Donald Trump dohodl na nových podmínkách obchodu s Čínou a začal se přetahovat s Evropskou unií. Nebo může americká inflace vyskočit, trh začne předpokládat opětovně zvýšení dolarových sazeb a opět může dolar ještě dále zdražit," říká ekonom Vejmělek.

Zatímco eura si Češi mění na cesty po Evropě, americké dolary potřebují v případě, že míří do exotických zemí mimo starý kontinent.

Koruně se podle dalšího ekonoma Patria Finance Jana Bureše nedaří kvůli celé řadě faktorů. "Korunu zatěžuje velký objem zahraničního spekulativního kapitálu, který odtéká ve chvílích zvýšeného napětí na rozvíjejících se trzích - například při výprodejích na turecké liře nebo argentinském pesu, které jsme zažili v posledních týdnech. I proto koruně nijak výrazně nepomáhá pokračující růst domácích úrokových sazeb. Navíc domácí exportéři jsou v tuto chvíli podle průzkumů ČNB na následujících dvanáct měsíců relativně předzajištění a těžko budou koruně pomáhat k výraznějším ziskům," míní Bureš.

Nákup s předstihem se tak vyplatí i u dalších měn, které si vozíme s sebou na dovolenou - libry, chorvatské kuny, polské zloté. "V souvislosti se zvyšujícím se rizikem eskalace obchodní války mezi USA a Čínou může v průběhu května a června dojít k oslabení koruny, což by pro dovolenkový rozpočet českých turistů nebyla úplně příznivá zpráva, a to jak s ohledem na nákup eur, tak s ohledem na nákup chorvatských kun," doplňuje tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Řada průzkumů, které dělají banky nebo kartové společnosti pravidelně před létem, tvrdí, že Češi rádi jezdí na dovolenou s hotovostí. Pokud si tedy půjdete podle rad ekonomů nakoupit peníze už teď, porovnejte nabídky bank a směnáren. Počítejte s tím, že výměna v bance není velké terno - za směnu si účtují poplatky a kurz není nejvýhodnější.

V kurzovém lístku je třeba sledovat kolonku valuty (devizy jsou v bezhotovostním styku) a prodej, protože banka/směnárna vám peníze prodává. Rozdíly v kurzu mohou být i několik desítek haléřů až jedné koruny. Výše směnných kurzů totiž není právními předpisy nijak regulována, stanovení kurzu je tedy plně v kompetenci osob oprávněných provozovat směnárenskou činnost.

Prodražit se také může poplatek za směnu. Ten často činí jedno procento z vyměňované částky. Ovšem v době kolem prázdnin pravidelně vyhlašují některé banky poplatkové prázdniny a valuty prodávají bez poplatku nebo mají směnu bez poplatku pro své klienty. To vše je třeba vzít v potaz a náklady na výměnu zjistit a propočítat.