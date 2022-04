Nakladatelům chybí papír. Vydávají méně nových knih a zdražili je o desítky korun

Román Bílá Voda jedné z nejúspěšnějších českých spisovatelek Kateřiny Tučkové se měl na pultech obchodů původně objevit už sedmého dubna. Nakladatelství Host ale kvůli nedostatku papíru muselo vydání odložit na konec měsíce. Nejde o ojedinělý případ. Nouze o tiskařský papír a jeho zdražení komplikují nakladatelům práci už od loňského roku. Zvedly se také ceny knih, čtenáři si připlatí i u dotisků.

"Snažíme se vydání titulů výrazně neodsouvat, ale některé jsme museli vydat později. To se týká i nejočekávanější novinky jara - knihy Bílá Voda," popisuje pro Aktuálně.cz Radek Štěpánek z brněnského nakladatelství Host. Tučkové román se navíc tiskne v nákladu 125 tisíc výtisků, což je největší množství, jaké Host pamatuje.

O komplikacích při vzniku knih hovoří pro Aktuálně.cz i ředitel nakladatelství Argo Milan Gelnar. Zatímco dříve tiskaři po odevzdání díla vytiskli knihu do dvou až tří týdnů, teď jim to trvá dva až tři měsíce.

"Nedostatek papíru má samozřejmě vliv i na méně vydávaných novinek a na zpožďování již zadané výroby," doplňuje k tomu Roman Sviták, majitel nakladatelství Grada Publishing. Tisk podle něj zdražil o desítky procent, situaci označuje za tristní už od loňského podzimu.

Také Marcela Turečková ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů potvrzuje, že problém s nedostatkem papíru trvá už od minulého roku. "Tiskárny u některých knih už loni v předvánočním čase hlásily, že kvůli tomu tisk odsunou," říká. Předvánoční čas a poté období na jaře před veletrhem Svět knihy přitom patří k dvěma hlavním prodejním vrcholům nakladatelského roku.

Turečková doplnila, že v novém roce se pro nakladatele situace ještě zhoršila, protože stouply také ceny všech ostatních výrobních nákladů, například energií.

Tiskařského papíru se už tolik nevyrábí

Nedostatek papíru podle Turečkové spoluzapříčinila i pandemie koronaviru, která ochromila dodavatelské řetězce. Jak přitom popisuje Miloš Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu, tiskařský papír se do Česka z 90 procent dováží.

Lešikar přikyvuje, že situace s bezdřevým grafickým papírem, na který se právě tisknou i knihy, je vážná. Podle něj ale nejde o to, že by ho na trhu bylo málo jen tak z ničeho nic. Hlavní příčinu totiž vidí v tom, že u tiskařského papíru roky klesala spotřeba, takže jej někteří výrobci přestali produkovat a začali vyrábět balicí a obalové papíry, po kterých naopak poptávka roste.

"Tiskařský papír tak už není k dostání okamžitě, jako tomu bylo dříve, protože výrobní kapacity se zmenšily. Současně stouply i ceny, to je ale důsledek toho, že zdražily všechny vstupy jako třeba energie. Ochromil se i provoz dopravních řetězců," doplňuje Lešikar.

Také Jana Albrechtová z firmy Igepa, která je jednou z největších distributorských společností papíru v Česku, potvrzuje, že některé závody začaly vyrábět jiný druh papíru. V době koronaviru ale současně vznikla panika, že je papíru nedostatek, a velké tiskárny ho tak začaly nakupovat do zásoby. Poptávka po tiskařském papíru je podle ní zhruba stejná jako v roce 2019.

"Další příčinou je dramatické zdražení a hlavně prodlužování termínu dopravy z asijských zemí. Tímto materiálem se dříve daly vykrývat dodávky nedostatkového zboží z evropských papíren," dodává Albrechtová.

Místo týdne měsíc až dva

Lešikar z papírenské asociace popisuje, že tiskaři byli dříve zvyklí dostat papír za týden, teď na něj ale čekají měsíc až dva. A časový skluz pak pociťují i nakladatelství.

"V předchozích letech jsme při objednávce tisku počítali s tím, že tiskárna následně objedná papír, který bez problémů dostane nejpozději do tří týdnů. Nyní je to šest týdnů, někdy i tři měsíce. To nás nutí jinak plánovat a objednávat tisk mnohem dříve," uvádí šéf nakladatelství Euromedia Group Antonín Kočí.

Také marketingový ředitel nakladatelství Knihy Dobrovský Adam Pýcha potvrzuje, že je nutné objednávat materiál potřebný na výrobu knih s velkým předstihem.

Ceny knih se roky nezvedaly

Napětí na knižním trhu si už mohli všimnout i samotní čtenáři, a to nejen kvůli opožděnému vydání některých předem objednaných knih, ale také při pohledu na ceny. Nakladatelé přiznávají, že museli podražit. Podle Turečkové se navíc průměrná cena knih v Česku nezvedala velmi dlouho, a i proto bude zdražení u nových knih výraznější.

"Ceny v tiskárnách se meziročně zvýšily o 30 až 40 procent, což je samozřejmě výrazná změna. Abychom to dokázali zaplatit, museli jsme knihy o 50 až 100 korun zdražit," říká Štěpánek z nakladatelství Host.

"Bylo to nepříjemné rozhodování. Nezbylo nám však nic jiného a museli jsme promítnout nárůst nákladů v plné výši do cen nových knížek a i do některých dotisků," doplňuje ho Sviták z Grada Publishing.

Také Turečková přikyvuje, že zdražily i dotisky. Nakladatel s tím ale nemůže nic moc dělat, protože jinak by nezvládl vydání knihy ufinancovat.

Nakladatelé si v případě dotisků teď musí také důkladněji promýšlet, kolik knih vytisknou u nového díla v první várce. Kvůli nouzi o papír totiž nemohou spoléhat, že jako dřív do měsíce v případě velkého zájmu doplní další kusy. "Na druhou stranu si ale nemůžeme dovolit tisknout na začátku přehnaně velký počet knih. Tím bychom riskovali, že se nám bude plnit sklad neprodanými zásobami," uzavírá Kočí.