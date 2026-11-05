Nafta i benzín dál zlevňují. Ministerstvo chystá další snížení stropů

Pokles maximálních cen pohonných hmot, které denně stanovuje ministerstvo financí, v pátek zrychlí. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti čtvrtku sníží o 88 haléřů na 47,91 korun za litr. Benzin budou moci čerpací stanice v Česku prodávat nejvýše za 41,84 koruny, což je o 80 haléřů méně než ve čtvrtek.
Cenové stropy klesají po celý tento týden. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda před týdnem prodloužila platnost regulace cen paliv do konce listopadu.
Benzin v ČR v uplynulém týdnu zlevnil o další korunu a cena nafty po předchozím růstu stagnovala. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se tak nyní prodává v průměru za 42,39 Kč, což je o 1,31 koruny méně než před týdnem.
Za naftu nyní řidiči zaplatí průměrně 48,08 Kč/l, o dva haléře více než minulou středu. Vyplynulo to z údajů společnosti CCS.
Ve čtvrtek 1. října, kdy začala platit cenová regulace na paliva, byla maximální cena pro naftu 48,72 Kč/l a do 8. října postupně klesla na 47,23 Kč/l. Od té doby ale povolené maximum u dieselu po většinu měsíce rostlo.
Nyní ovšem nafta několik dnů v řadě zlevňuje. U benzinu od druhého dne po zavedení regulace cenový strop rostl a dosáhl maxima v polovině října, kdy mohly čerpací stanice prodávat litr za 47,21 koruny. Od té doby maximální povolená cena klesá.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva.
Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.
O regulaci cen paliv vláda rozhodla i letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února.
Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.
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