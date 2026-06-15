Nad francouzským vínem visí hrozba 100% cla. Trump se zlobí na Macrona

Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100procentního cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Informoval o tom dnes americký deník New York Post.
Trump deníku sdělil, že o možném uvalení 100procentního cla "na všechno šampaňské a všechno víno pocházející z Francie" hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. "Vše, co musí udělat, je odstranit tu daň. Pak nebude čelit takovému tlaku," dodal.
Francie zavedla tříprocentní daň z místních digitálních tržeb velkých technologických společností v roce 2019. Daň se týká firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur (zhruba 600 milionů Kč) a celosvětově nad 750 milionů eur (zhruba 18 miliard Kč). Vztahuje se tak například na americké společnosti Google, Amazon, Meta Platforms či Apple.
Trumpova hrozba přišla před začátkem summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Vedoucí představitelé G7 budou ode dneška do středy jednat ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains. Summitu předsedá Macron, mezi účastníky bude i Trump.
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