Nad Českem létá rekordní množství letadel. Nejvíce vypravují Lufthansa a Emirates

Podnik Řízení letového provozu loni zaznamenal více než dvojnásobek pohybů v českém vzdušném prostoru oproti roku 2002. Největším zákazníkem podniku zůstává Lufthansa před společnostmi Emirates a Turkish Airlines.

Praha – Letecká doprava v českém vzdušném prostoru loni potřetí za sebou překonala rekord. Státní podnik Řízení letového provozu zaznamenal 836 917 pohybů, což je o 6,95 procenta více než před rokem a více než dvojnásobek oproti roku 2002.

Nejsilnější provoz za jeden den (3018 pohybů) byl zaznamenán 30. července 2016, podle měsíců byl nejsilnější červenec.

Na pražském Letišti Václava Havla byl loni nejrušnější provoz od roku 2011. Celkový počet pohybů (startů a přistání) vzrostl meziročně o 6,4 procenta na 136 419. Řízení letového provozu České republiky se kromě toho stará také o provoz na letištích Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.

Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru loni dosáhl 130 milionů (při průměrné kapacitě 150 míst na jedno letadlo).

„Průměrná hodnota zpoždění v roce 2016 dosahovala jen 0,01 minuty na provedený let. To je výrazně pod hodnotou 0,09 minut na provedený let, kterou pro český vzdušný prostor stanovuje v rámci výkonnostního plánování Evropská komise,“ uvedl mluvčí podniku Richard Klíma.

„Z ekonomického pohledu je pozitivní, že množství takzvaných přeletových jednotek stouplo meziročně o 7,9 procenta. Svědčí to nejen o zvýšení počtu proletěných kilometrů, ale zároveň o nárůstu maximální vzletové hmotnosti letadel na českém nebi,“ dodává mluvčí. Připomíná, že ceny za poskytované služby státní podnik nezvýšil od roku 2009.

