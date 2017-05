Na žluté autobusy útočí zelená konkurence. Jančurův RegioJet čelí německému FlixBusu

před 1 minutou

V Česku jsou stále více vidět zelené autobusy německé firmy FlixBus, která expanduje po celé Evropě. Ze vzájemného střetu dopravců těží zákazníci.

Praha - Společnosti RegioJet, jejíž žluté autobusy v tuzemsku vévodí dálkovým linkám, sílí konkurence. V Česku jsou stále více vidět zelené autobusy německé firmy FlixBus, která expanduje po celé Evropě a jen za poslední rok začala jezdit do pěti nových zemí.

Dosud se v zahraničních průvodcích objevovala jako doporučovaný autobusový dopravce pro cesty do Česka firma RegioJet podnikatele Radima Jančury. Nově tam přibyl právě FlixBus, který hlavně evropští turisté znají ze svých zemí lépe.

Z Prahy učinil FlixBus svůj středoevropský uzel a do sítě chce připojovat další tuzemská města. "Praha je naše hlavní centrála v regionu střední a východní Evropy," říká mluvčí firmy Nina Göbbelsová s tím, že jejich autobusy do Prahy každých deset minut přijíždějí nebo z ní odjíždějí.

FlixBus hovoří o tom, že počet cestujících do Česka každoročně zdvojnásobuje, konkrétní čísla však zatím nezveřejnil. "Je to pro nás velký konkurent na mezinárodních linkách, kvůli tomu už jsme snižovali ceny," připouští Radim Jančura, zakladatel a majitel RegioJetu.

Ze vzájemného střetu dopravců těží zákazníci. Obě firmy totiž dělají vše pro to, aby jich přilákaly co nejvíce.

Z Boleslavi do Mnichova

Flixbus připojuje další česká města do své evropské sítě a spolu s tím posiluje vnitrostátní spoje. Letos přidal další linky do zahraničí − například do Francie, zemí Beneluxu, Polska či Chorvatska, kam nově jezdí i mimo sezonu každý den až pětkrát.

Například mezi Prahou a Brnem již FlixBus jezdí devětkrát denně, zatímco ještě před rokem to bylo jen třikrát. Prvních spojů se dočkala i Mladá Boleslav, Liberec, Olomouc či Ostrava.

FlixBus ale zatím primárně nemíří na vnitrostátní cestující a jízdní časy přizpůsobuje dálkovým linkám. Jeho hlavním cílem je dostat pasažéry z těchto měst na své mezinárodní trasy. Například z Mladé Boleslavi nabízí vedle cest do Prahy i Liberce také přímé spojení do Mnichova a Berlína.

Jančura míří do Rakouska a věří ve vlaky

Expanduje také RegioJet, nehodlá přenechat trh novému rivalovi. Přidává linky v Česku a zavádí nové do zahraničí. Jen letos přibylo spojení z Prahy do Špindlerova Mlýna, díky němuž se žluté autobusy dostaly i do Mladé Boleslavi. Odstartovala linka do Náchoda, před spuštěním je spojení Prahy s Klatovy, se Strakonicemi i bavorským Pasovem.

Víkendový autobus v letní sezoně propojí Prahu s chorvatskými letovisky. Jde však jen o jeden spoj týdně, zatímco FlixBus jich nabízí několik denně.

RegioJet chce vstoupit také na ukrajinský a rumunský trh. Míří tak i na cestující do Lvova, do Aradu a Temešváru.

V Česku plánuje Jančura postupně nahrazovat autobusy svými vlaky. Chce také expandovat na rakouský trh, kam začne RegioJet v prosinci zajíždět nejprve vlakem. "V Rakousku zavedeme naši značku a budeme ji chtít podpořit. Vzniknou tam nové autobusové spoje, a to nejen do Bratislavy a Prahy. Konkurentem nám bude právě FlixBus, který už rakouský trh ovládá," uvádí Jančura.

O Rakousku začíná hovořit jako o novém "domácím trhu". To zatím firma říkala jen o Česku a Slovensku - nikdy ale o Německu, kde žluté autobusy již provozují i vnitrostátní dopravu hlavně mezi Drážďany a Berlínem.

V Rakousku bude RegioJet spolupracovat s firmou Graz-Köflacher Bahn, která v okolí Štýrského Hradce provozuje příměstskou vlakovou a autobusovou dopravu. Rakousko je pro RegioJet logický krok poté, co se se svými vlaky částečně stáhl ze Slovenska.

FlixBus se od Regiojetu liší svým obchodním modelem. Zatímco česká firma provozuje výhradně vlastní autobusy, FlixBus kromě svých používá i 250 spolupracujících dopravců. Řadu spojů z Česka provozuje tuzemská firma Umbrella. Některé spoje v síti FlixBusu pak provozují i autobusy konkurence.