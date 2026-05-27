Na výherce z Česka čekají tři miliardy. Sázkovka počká rok, nabízí psychologickou pomoc

Sázející z Česka, který ve hře Eurojackpot v úterý večer získal rekordních 2,911 miliardy korun, má na vyzvednutí peněz 365 dní. Až se o výhru přihlásí, sázková společnost Allwyn mu stejně jako v podobných případech nabízí psychologickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství, sdělila v tiskové zprávě.
Dosavadní rekordní částka vyhraná v loterii v Česku z května 2015 činila 2,466 miliardy korun ve stejné hře.
K zisku hlavní výhry musí sázející trefit sedm čísel. Pět z nich vybírá z 50 a zbylá dvě z 12. Sázející z Česka se stal miliardářem díky číslům 42, 11, 33, 23, 5 a dodatkovým číslům 12 a 10 ve druhém osudí, uvedl facebookový profil hry Eurojackpot. Ve slosování vynesla tipujícímu téměř tři miliardy korun vsazená plná sázenka včetně bonusové hry Extra 6, dodala společnost Allwyn.
Další podrobnosti má sdělit později. V úterý večer začala zjišťovat, ve kterém kraji byla vítězná sázenka podána, případně zda si výherce vsadil on-line. Sázející nezíská výhru celou, státu z ní odvede patnáctiprocentní srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun.
Během večera budoucí miliardář sázkovou společnost nekontaktoval, nicméně na její vyzvednutí v prostorách Allwynu má rok. "Nový miliardář bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se vyřeší veškerá administrativa. Allwyn všem výhercům nabízí terapeutickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství," uvedla firma.
"Eurojackpot dlouhodobě přitahuje sázející svou možností vyhrát částky, které naprosto změní život a umožní člověku splnit si dlouhodobé sny. Ale to není vše. Během úterního slosování se v rámci Eurojackpotu rozdávaly nejen finanční výhry, ale i zajímavé prémie. Jeden ze sázejících si správným tipem zajistil byt v Praze v hodnotě 20 milionů korun," poznamenal Martin Babec z Allwynu.
Dosavadní zkušenosti podle sázkové společnosti ukazují, že většina výherců získané peníze využívá na zajištění rodiny, investice, splacení hypotéky nebo pořízení nemovitosti. Mnozí se rozhodnou pro cestování do exotických destinací nebo pro podporu charitativních projektů.
Poslední významnější výhra na českém území v Eurojackpotu padla v dubnu 2024, a to přes 129 milionů. V roce 2025 evidoval Allwyn, tehdy ještě pod jménem Sazka, 593 milionářů, za rok 2024 získalo milionové výhry s touto společností 403 sázejících a o rok dříve 382.
Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012, v Česku od října 2014, funguje v 19 zemích. Dosavadní nejvyšší výhru v ČR 2,466 miliardy korun v ní vyhrál sázkař z Pardubického kraje 15. května 2015. O vyhrané peníze se přihlásil po 26 dnech, peníze tehdy danit nemusel.
Česko má z výher v loteriích ještě jednoho miliardáře. V Eurojackpotu 14. června 2019 vyhrál 1,412 miliardy korun. Vsadil tehdy on-line přes internet na stránkách loterijní společnosti.
Ruská loď se z Belgie vrátila plná min. Kreml má o viníkovi jasno
Ruský vyšetřovací výbor tvrdí, že na tankeru Arrhenius v baltském přístavu Usť-Luga byly nalezeny magnetické miny vyrobené v některé ze zemí NATO. Nálože podle Moskvy objevili potápěči při kontrole trupu lodi, která připlula z belgických Antverp.
Putinovi utekl důležitý spojenec. Moskva reaguje: po „bezmozcích“ udělala tvrdé kroky
Je to historické rozhodnutí. Od rozpadu SSSR byla Arménie pevným spojencem Ruska. V úterý ale arménský ministr zahraničí Ararat MIrzojan a jeho americký resortní kolega Marco Rubio podepsali Chartu o komplexním strategickém partnerství. Rusko už dříve na sbližování zakavkazské země reagovalo slovy o nevděku a „rusofobních bezmozcích“.
Svět se baví, jak vzteklého Rusa v Paříži zpražila manželka. Jsi šílený, vyslechl si
Daniil Medveděv se vyrovnává s dalším selháním, na Roland Garros vypadl hned v prvním kole po pětisetové bitvě s australským outsiderem. Bilance hvězdného Rusa na grandslamových turnajích v posledních dvou sezonách děsí, čemuž odpovídá i rostoucí frustrace. S tou se musela v Paříži vypořádat až jeho žena, její pohotový zásah pobavil celý svět tenisu.
A není to jen nafouklá bublina? Opěvovaný automobilový zázrak prodělává jmění
Bublina kolem čínských automobilek často vypadá, že dosahují téměř nekonečného růstu a i přes vysoce konkurenční domácí prostředí na tom královsky vydělávají. Příklad Xiaomi nicméně ukazuje, že v tomto případě je opak pravdou. Ačkoliv je výrobce chytrých telefonů mezi automobily velice úspěšný, na každém autě zatím prodělává jmění.
Senzace, Hertl a spol. smázli nejlepší tým. Dokázali to, co NHL viděla jen jednou
Hokejisté Vegas i s Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2:1 a po pouhých čtyřech zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nestačila v pondělním zápase NHL ani asistence Martina Nečase.