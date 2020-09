V Česku útočí nový trojský kůň KryptoCibule, pirátským "stahovačům" krade kryptoměny

Novým trenérem hokejistů Washingtonu v NHL se stal Peter Laviolette, který v roce 2006 dovedl k zisku Stanleyova poháru Carolinu. Pětapadesátiletý kouč se stal nástupcem Todda Reirdena, který v srpnu přišel o místo poté, co s týmem kolem hvězdného Alexandra Ovečkina nedokázal ani v druhé sezoně ve funkci přejít přes první kolo play off.

Laviolette naposledy v zámořské lize vedl Nashville, odkud se poroučel v lednu po pěti a půl sezonách. V minulosti působil jako hlavní kouč i ve Philadelphii a New York Islanders. S Flyers i Predators hrál rovněž finále Stanley Cupu 2010 respektive 2017.

"Je to úspěšný trenér, který vyhrál Stanley Cup a našemu týmu dodá bohaté zkušenosti. Je to ideální osobnost na to, aby mužstvo mohlo zabojovat o Stanley Cup," konstatoval v prohlášení generální manažer Capitals Brian MacLellan.