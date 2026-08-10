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Ekonomika

Na tocích v Ústeckém kraji se kvůli suchu zřejmě odstaví vodní elektrárny

ČTK

V Ústeckém kraji vytrvale klesá hladina v tocích a nádržích. Kvůli tomu se zřejmě odstaví vodní elektrárny. Kvůli nedostatku vody, která je navíc teplá, mohou hynout ryby. Vodohospodáři zlepšují průtoky řek z nádrží, pokud je to možné. Ve vodárenských nádržích je vody dostatek. V pondělí to řekla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Kadaň, Nábřeží Maxipsa Fíka, řeka Ohře.21.7.2012
Ilustrační foto, řeka Ohře.Foto: HN – Libor Fojtík
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Z přehledu hydrologické situace v povodí vyplývá, že hladina klesá na všech místech.

"Spočítali jsme, že z Ohře se může vypařit až 18 centimetrů za měsíc, pokud je teplo, teplá voda a fouká vítr. Všechny tyto tři podmínky jsou splněny," uvedla Zikešová.

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Vodohospodáři předávají další podněty na úřady, které vyhlašují zákazy odběrů povrchových vod. Platí na tocích na Chomutovsku, Děčínsku nebo Lounsku. "Situace je vážná, zatím však nejsme v kritické situaci," uvedla mluvčí.

Do Česka se v srpnu vrátila vedra a teploty přepisují historické rekordy. I v pondělí budou teploty na většině území republiky stoupat nad 32 stupňů Celsia, o něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země. V dalších dnech se má přechodně ochladit, ale od čtvrtka začnou teploty opět stoupat, o víkendu má být až 36 stupňů Celsia.

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