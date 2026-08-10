Na tocích v Ústeckém kraji se kvůli suchu zřejmě odstaví vodní elektrárny

V Ústeckém kraji vytrvale klesá hladina v tocích a nádržích. Kvůli tomu se zřejmě odstaví vodní elektrárny. Kvůli nedostatku vody, která je navíc teplá, mohou hynout ryby. Vodohospodáři zlepšují průtoky řek z nádrží, pokud je to možné. Ve vodárenských nádržích je vody dostatek. V pondělí to řekla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
Z přehledu hydrologické situace v povodí vyplývá, že hladina klesá na všech místech.
"Spočítali jsme, že z Ohře se může vypařit až 18 centimetrů za měsíc, pokud je teplo, teplá voda a fouká vítr. Všechny tyto tři podmínky jsou splněny," uvedla Zikešová.
Vodohospodáři předávají další podněty na úřady, které vyhlašují zákazy odběrů povrchových vod. Platí na tocích na Chomutovsku, Děčínsku nebo Lounsku. "Situace je vážná, zatím však nejsme v kritické situaci," uvedla mluvčí.
Do Česka se v srpnu vrátila vedra a teploty přepisují historické rekordy. I v pondělí budou teploty na většině území republiky stoupat nad 32 stupňů Celsia, o něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země. V dalších dnech se má přechodně ochladit, ale od čtvrtka začnou teploty opět stoupat, o víkendu má být až 36 stupňů Celsia.
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