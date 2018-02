Na testování leteckého motoru GE Aviation se budou podílet i studenti ČVUT

před 2 hodinami

Studenti strojní fakulty se budou podílet na testování a vývoji modelu údržby turbovrtulového motoru, který v ČR bude americká firma vyrábět.

Praha - Rozšíření spolupráce ČVUT a společnosti GE Aviation povede k rozvoji leteckého průmyslu v Česku a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0.

Studenti strojní fakulty se budou podílet na testování a vývoji modelu údržby turbovrtulového motoru, který v ČR bude americká firma vyrábět. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci obou institucí.

Vysoká škola, která otevírá nový studijní program zaměřený na letectví a vesmír, chce vzdělat ročně zhruba 50 absolventů. Jeho součástí budou high-tech letecké poznatky, které vzejdou ze spolupráce s GE Aviation.

ČVUT je první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala. Dohoda umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní získat znalosti a digitální modely motorů pro výzkum monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby motorů.

Podle děkana strojní fakulty Michaela Valáška povede spolupráce k rozvoji leteckého průmyslu v ČR - už nyní je vidět více než dvojnásobný nárůst zájmu studentů o výuku konstrukce leteckých motorů.

"Spolupráce se odrazí nejenom ve výsledcích výzkumu, ale s jistotou nabídne našim studentům i šanci, aby se aktivně zapojili do velmi zajímavých aktivit, které povýší jejich dosavadní studijní zážitky na zcela nový stupeň," dodal rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

GE Aviation pomůže ČVUT s budováním a provozem nové infrastruktury pozemních a leteckých zkušeben. Odborníkům a studentům firma umožní přístup do své softwarové platformy Predix. GE Aviation univerzitě také poskytne školení a předá znalosti související s konstrukcí turbovrtulových motorů a jejich digitálním modelováním.

Studenti budou shromažďovat a analyzovat takzvaná big data na základě výstupů z provozu a testování motorů. Získané poznatky poslouží k včasné identifikaci potenciálních servisních zásahů ještě předtím, než nastanou. To umožní nastavení správného způsobu údržby a optimalizaci nákladů na chod motorů.

Na základě analýzy dat vyvinou z modelu digitální systém pro sledování provozu motorů. Obě strany čekají, že ze synergií GE a ČVUT může profitovat český letecký průmysl a konkurenceschopnost domácí ekonomiky.

"Je to skvělý projekt, který propojuje vysoké školství s průmyslem. Spolupráce přinese rozvoj letectví a kosmických technologií a dojde i k propojení s postupy Průmyslu 4.0," dodal předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO).

GE Aviation na konci loňského roku dokončila první test turbovrtulového motoru Advanced Turboprop (ATP), který bude v ČR vyrábět. Certifikační zkoušky motoru začnou letos. Jde o další z kroků naplňování smlouvy s vládou ČR o vybudování nové centrály pro turbovrtulové motory.

Rozhodnutí o jejím přesném umístění ve středních Čechách ještě nepadlo, vzniknout by mělo více než 500 pracovních míst. Závod by měl zahájit výrobu mezi roky 2020 a 2022, při plné výrobní kapacitě by vyráběl více než 400 motorů ročně.

GE investuje do vývoje motoru přes 400 milionů dolarů (8,2 miliardy korun při dnešním kurzu). Na GE Aviation v ČR už také připadla významná část ze 100 milionů dolarů, které loni vynaložila společnost v Evropě.

S novými motory se počítá pro nový letoun Cesna Denali firmy Textron Aviation. Spotřeba paliva má být o pětinu nižší a výkon o deset procent vyšší ve srovnání s konkurencí v téže velikostní třídě.

Fakulta strojní ČVUT spolupracuje například i s firmami Porsche Engeneering a Škoda Auto. Spolupráce je zaměřená na výzkum a rozvojové projekty pro automobilový průmysl.