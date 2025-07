Když nezlevní energie, americká cla zvládneme těžko, míní šéf svazu průmyslu Rafaj

Špatný týden pro Evropu, anebo vítězství v podobě získání jistoty a předvídatelnosti? Hodnocení čerstvé dohody mezi Amerikou a Evropou se různí. Nově se bude muset Evropa vyrovnat s patnáctiprocentním clem na dovoz většiny svého zboží do USA včetně automobilů, polovodičů a léčiv.

Šéf nejvlivnějšího byznysového svazu v Česku Jan Rafaj dohodu vítá, podle něj přinese uklidnění situace a předvídatelnost. Zároveň ale upozorňuje na rizika, která mohou Evropu dostat do potíží, pokud si je "neodmaká".

"To procento, byť je bariérou, tedy těch patnáct procent je překonatelných. Pokud budeme dodávat výrobky s vysokou přidanou hodnotou a pokud si Evropa udělá své domácí úkoly, tak je to na hraně dosažitelnosti, aby byznys mohl fungovat dál," řekl pro deník Aktuálně.cz Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podle něj je dobře, že dohoda přinese další obchodování s energiemi a další spolupráci v oblasti obranného průmyslu.

Součástí dohody s Evropskou unií je totiž podle amerického prezidenta Donalda Trumpa i to, že unie souhlasí s nákupem energií za 750 miliard dolarů a s vyššími investicemi do amerického vojenského vybavení.

Rafaj upozorňuje, že Evropa si i bez Ameriky sama vytvořila bariéru v podobě regulací a předpisů a sama si zdražila své výrobky.

"Patnáct procent je hodně, na druhou stranu když se podíváme na jiné exportní trhy, tak někde jsou ta cla i vyšší," poznamenal Rafaj.

Podle něj je nezbytné omezení v podobě regulací a nejrůznějších předpisů proškrtat. Jde o jednu ze dvou zásadních podmínek nezbytných pro to, aby Evropa a s ní i Česko americkou celní dohodu zvládly.

Kdybychom odbourali všechny vnitřní bariéry evropského trhu, tak je to jako kdybychom se zbavili zátěže v podobě cel ve výši sedmdesáti procent, říká Rafaj.

Česko je spíš v rolu subdodavatelů těch, co patří mezi velké vývozce do USA, i tak ale ten dopad nemusí být zanedbatelný.

Jako další důležitou podmínku pro "přežití" cel jmenuje ceny energií.

"To, co držíme v rukou, je to, jak moc budeme přenášet zdanění na ty nejintenzivnější spotřebitele energií," popisuje Rafaj.

Připomíná, že cena energií je složená ze dvou částí. Z ceny samotné komodity a pak různými daněmi a poplatky. A ta druhá část konečnou cenu neúnosně zdražuje a firmy pak platí výrazně výrazně víc v Evropě než ve Spojených státech.

"Zatím jsme měli takový model, že čím víc spotřebuješ, tím víc platíš. To je něco, co už některé státy postupně odbourávají. A tudy cesta vede," navrhuje.

"Víme, že budeme muset masivně investovat do infrastruktury, a je otázka, jestli to budeme přenášet na ty výrobce - čím víc spotřebuješ, tím víc platíš, anebo najdeme jiný klíč, abychom nezatížili firmy," dodává Rafaj.

Bez toho to podle něj Česko a celá Evropa zvládne jen těžko. A bude záležet na tom, jak se jednotlivé vlády k situaci postaví. Některé země se už zátěž snaží snižovat, zmiňuje Rafaj.

"Dá se zlevnit i samotná komodita, ale to souvisí s vybudováním celé infrastruktury. Nesmíme ale ty investice přenést na výrobce, což se teď děje," varuje Rafaj.