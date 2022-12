Stanice ČT3 skončí na silvestra. Od začátku vysílání si ji pustilo sedm milionů lidí

Vysílání ČT3, které skončí poslední den letošního roku, od spuštění 23. března 2020 zaznamenalo sedm milionů diváků. Stanici České televize vzniklou v reakci na pandemickou situaci si pustilo 94 procent diváků nad 65 let. Přesně po 1013 dnech vysílání se ČT3 s diváky rozloučí na silvestra českou komedií Saturnin.

O případném obnovení programu v dalších letech bude možné rozhodnout až v důsledku změny legislativy, která zajistí stabilitu a udržitelnost dlouhodobého financování České televize. V pátek o tom informovala mluvčí České televize Karolína Blinková.

"Spuštěním stanice ČT3 pouhých pár dní po vyhlášení prvního nouzového stavu jsme chtěli pomoci nejzranitelnější skupině obyvatel, jež musela kvůli koronaviru zůstat doma. Trojka si okamžitě vysloužila mimořádně příznivou diváckou odezvu, hned první vysílací den se stala třetí nejvyhledávanější stanicí u lidí starších pětašedesáti let. Spolu s ČT art byla rovněž nejlépe hodnoceným programem na českém televizním trhu," uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

"Měl jsem radost, když loni v březnu přešla ČT3 z experimentálního do řádného vysílání a stala se pevnou součástí nabídky České televize. Ocitli jsme se ale v situaci, kdy do vyřešení finanční situace České televize není pokračování možné," dodal Dvořák.

Programová nabídka ČT3 se opírala zejména o výběr z televizního fondu, tematické relace, jakými byly Pohybovky Pavla Kříže nebo Taneční pro starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem, a základní informační servis s přehlednějším grafickým zpracováním i klidnějším tempem moderace.

Mezi nejvyhledávanější pořady stanice patřily seriály Nemocnice na kraji města či Rozpaky kuchaře Svatopluka, hudebně-zábavní relace Televarieté, ale třeba také původní magazín Život na třetí, jenž nabízel praktické rady a tipy, nápady na volnočasové aktivity, cvičení nebo recepty.

V prvních měsících vysílala ČT3 osm hodin denně, následně se vysílací čas navýšil na 16 hodin a do programové nabídky díky tomu přibyly také zahraniční seriály typu Haló, haló!, Jistě, pane ministře či Randall a Hopkirk.

Česká televize čeká od roku 2024 omezování výroby a vysílání a propouštění zaměstnanců, pokud se do té doby nezvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 korun. Letos přijatá úsporná opatření nebudou podle Rady České televize po roce 2024 pro stávající rozsah činností stačit.

Rada schválila rozpočet České televize na příští rok s příjmy a výdaji 7,386 miliardy Kč, což je o tři procenta více než letos. Příjem z televizních poplatků se má zvýšit o pět milionů na 5,695 miliardy korun. Rozpočet podle dozorčí komise pokrývá náklady na provoz šesti kanálů televize, ale bude jej možné naplnit na úkor úspor ve výrobě a investicích. Rozpočet mimo jiné počítá s omezením dramatické tvorby proti letošku o 13 procent.

Česká televize vybírá koncesionářský poplatek ve stávající výši od roku 2008. Od té doby se jeho reálná hodnota snížila na 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude jen 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být v současnosti 209 korun.