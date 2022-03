Firma na Nymbursku ubytovala přes 200 uprchlíků z Ukrajiny. Nabídne jim i práci

Vedení zemědělské společnosti Bramko v Semicích na Nymbursku ubytovalo minulý týden ve svých prostorách 228 uprchlíků z Ukrajiny, 160 z nich jsou děti. Většinou jde o příbuzné ukrajinských zaměstnanců firmy. V hlavní sezoně, která začíná v květnu, chce jeden z největších českých pěstitelů brambor a zeleniny zaměstnat i ukrajinské běžence. Sdělil to ředitel společnosti Pavel Pokorný.

Pokorný také uvedl, že nástup do práce zde ukrajinským ženám usnadnilo i spuštění výuky pro jejich děti v místní základní škole. Základní škola v Semicích otevřela minulý týden výuku pro ukrajinské děti ve dvou třídách.

"Pro první tři měsíce jsme zvolili takové volnější zájmové vzdělávání, takže děti se učí, ale chodí třeba i na procházky. Máme je ve dvou třídách podle věku, jedeme normálně od 8:00 do 15:00. Jedna z našich učitelek je volyňská Češka, umí ukrajinsky, pomáhají i další učitelky a ženy, co umí oba jazyky," řekl ředitel základní školy v Semicích Pavel Jareš.

Podle něj stojí za úspěchem výuky pro ukrajinské děti i zájem obce a místních podnikatelů, kteří uhradili obědy a svačiny pro děti. "Mají zájem na tom, aby jejich rodiče mohli pracovat, a mít zabezpečené děti je základ," doplnil Jareš.

Podle Miloše Kozáka z úřadu práce v Nymburce převažují mezi nabídkami v této oblasti právě ty ze zemědělských firem, obslužné profese a práce v pekárnách. Místa na nekvalifikovaných pozicích nabízejí také sklárny v Poděbradech nebo výrobní závod společnosti Magna v Nymburce.

Uprchlíci mohou nejprve úřad práce požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, poté podle Kozáka přichází na řadu zprostředkování práce. "Do konce týdne to bude velký nápor na všechny naše pracoviště, někde vyjíždíme vyřizovat žádost o prvotní dávku přímo k lidem do míst, kde jsou ubytovaní, pokud je jich tam více," doplnil.

Pracovnice úřadu práce se toto úterý vypraví i do obce Kněžičky na Nymbursku, kde nabídla azyl v soukromí pro 12 běženců Jana Záhorová.

"V pondělí večer dorazila i pětatřicetiletá Lena se svou jedenáctiletou dcerou. Jediné, co ji teď zajímá, je sehnat práci," řekla Záhorová.

Mezi uprchlíky v Kněžičkách jsou čtyři ženy, jedna je profesí dispečerka taxi služeb, další pracovala jako kuchařka. Při výběru pracovních nabídek budou zohledňovat jazykovou bariéru, dostupnost a zejména svoje školou povinné děti, o které se musí postarat.