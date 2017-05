Na nové byty v Praze už nedosáhne ani střední třída. Město se musí stát developerem, radí odborníci

před 14 minutami

Platy v Praze rostou pomaleji než ceny bytů. Více lidí tak na vlastní bydlení nedosáhne, zvláště když nových bytů vzniká málo a počet obyvatel roste. Podle odborníků ze zahraničí má ale Praha oproti metropolím západní Evropy výhodu v tom, že v centru města je dostatek velkých rozvojových území, která lze proměnit v obytné zóny.

Doporučujeme

Praha - Jen za poslední rok stouply ceny nových bytů v Praze o pětinu, metr čtvereční tak stojí více než 72 tisíc korun. Koupě vlastního bydlení se stává pro střední třídu těžko dostupnou.

Stejnému problému čelí například v Amsterdamu. "Ceny bytů u nás rostou velmi rychle. Je to dáno mimo jiné nárůstem počtu obyvatelstva. "Rosteme o 11 tisíc obyvatel za rok," prohlásil hlavní urbanista nizozemské metropole Koos van Zanen na konferenci o budoucnosti bydlení ve městech, která se uskutečnila na konci dubna v rezidenci pražské primátorky.

Podle vedoucí záhřebské kanceláře pro evropské programy a projekty Jeleny Ricovové je současný stav vyvolán do velké míry tím, že stále více lidí míří z periferií do měst. Aby města nápor ustála, budou muset růst dostatečně rychle na to, aby nabídka nemovitostí stačila vysoké poptávce. To se dnes Praze nedaří a nabídka bytů stále více pokulhává za poptávkou.

Realitní servery hlásí meziročně téměř třicetiprocentní pokles nabídky "secondhandových" bytů. Zásoby docházejí i developerům. Zatímco ke konci prvního čtvrtletí nabízeli na trhu 3450 nových bytů, před rokem to bylo 5250. Z jejich nabídky navíc takřka vymizely cenově dostupné byty. Jen u jednoho procenta nových bytů v nabídce developerů se letos cena pohybovala pod částkou 45 tisíc korun za metr čtvereční.

"Praha na rozdíl od většiny velkých měst nyní zažívá vlnu poklesu výstavby, kvůli čemuž rostou ceny bydlení. Naším úkolem je hledat cesty, jak nepříznivou tendenci obrátit," říká pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Praha má výhodu: Velká rozvojová území

Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) v Praze do roku 2030 přibude až 160 tisíc obyvatel, a je proto nezbytné, aby na trh každoročně zamířilo minimálně pět tisíc nových bytů.

"Máme vytipovaných 15 velkých rozvojových území, kde by se mohlo stavět. Naneštěstí jsou na nich však stavební uzávěry," říká Krnáčová. Dodává, že město uzávěry co nejdříve odstraní.

Podle odborníků ze zahraničí má Praha oproti metropolím západní Evropy výhodu právě v tom, že má v centru města dostatek velkých rozvojových území − většinou jde o opuštěné průmyslové areály či již nefungující nákladová nádraží − která lze proměnit v obytné zóny. Podle IPR je v širším centru Prahy zhruba 1400 hektarů takových ploch. Při zástavbě s průměrnou hustotou lze na jednom hektaru vytvořit bydlení pro 150 lidí.

Přestože má Praha dostatek parcel, stavět se nedaří. "Je to dáno zdlouhavými povolovacími procesy. Ty je třeba zjednodušit," vysvětluje architekt a expert na územní plánování Pavel Hnilička.

Pokud se situace nezmění, dá se podle odborníků očekávat, že bydlení bude v Praze čím dál nedostupnější. Problém Prahy přitom spočívá především v tom, že platy rostou oproti cenám bytů pomaleji.

Například v Mnichově či ve Vídni jsou sice ceny bytů ještě výrazně vyšší, tamním obyvatelům však stačí na jejich koupi v průměru devět ročních platů. V Praze je třeba průměrných ročních platů více než dvanáct.

Město se má stát developerem

Situaci nyní ještě komplikuje omezení hypoték ze strany ČNB, kvůli kterému většina lidí dosáhne na hypotéku v maximální výši 85 procent ceny nemovitosti. Kupec navíc musí od loňska platit daň z nabytí nemovitostí. Také to výrazně snižuje dostupnost vlastního bydlení a vede k tomu, že si byty stále častěji kupují spíše bohatší lidé a také investoři.

"Až 30 procent nových bytů kupují investoři," říká partner poradenské společnosti KPMG Pavel Kliment. Pokud se podle něj situace nezmění, více lidí bude nuceno bydlet v nájmu. Jejich cena přitom roste také.

Podobnou zkušenost jako v Praze mají v Oslu. Podle tamního poradce pro územní plánování Petera Austina rozděluje rostoucí nedostupnost bydlení společnost. "Více rodin míří do chudých oblastí," říká. "Z těchto důvodů v Evropě enormně roste poptávka po sociálním bydlení," dodává Jelena Ricovová ze Záhřebu.

Kromě dostatečné nabídky nových bytů je podle zahraničních odborníků pro Prahu důležité, aby se město samo stalo developerem a budovalo dostupné městské byty. Klíčové je rozšiřovat nabídku bydlení v širším centru. Výstavba na okrajích spolyká více peněz na budování infrastruktury.

Vyšší ceny bytů dnes způsobují, že se více lidí stěhuje za město a dojíždí. Za zcela zásadní experti považují schválení nového územního plánu, který jasně řekne, kde bude možné stavět.

Související články