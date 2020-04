Na jaká odvětví dopadá krize nejhůře: Evropu táhne průmysl, nejvíce lidí je ale jinde

V důsledku epidemie je průmysl ekonomicky nejohroženějším odvětvím v Evropě. Česko je v tomto ohledu na špici hned po Irsku a Norsku. Druhá příčka náleží oblasti zahrnující obchod, dopravu, ubytování a pohostinství. Zde pracuje přes 51 milionů lidí po celé Evropě. Právě tyto služby jsou přitom nejvíce zasaženy opatřeními proti šíření koronaviru. Hrozí tak ztráty příjmů i pracovních míst.

Nejsilnější součást evropských ekonomik tvoří průmyslový sektor, z hlediska hrubé přidané hodnoty (HPH - výsledek rozdílu mezi celkovou produkcí zboží a služeb na jedné straně a spotřebou na straně druhé) se jedná o 16,9 %. Obzvlášť důležitým zdrojem příjmů a pracovních míst je i pro Česko.

Průmysl se zde na HPH podílí téměř ze čtvrtiny (23,7 %) a obstarává živobytí až pro 23 % pracujících. Česko je v tomto ohledu mezi evropskými státy na třetím místě po Irsku a Norsku, vyplývá z analýzy projektu Evropa v datech.

České firmy tak sledují nejen místní ekonomiku, ale i vývoj v ostatních zemích. Zásadní je totiž vývoz do zahraničí, obzvláště do Německa. Tam míří téměř třetina českých produktů.

"Německo je náš největší obchodní partner. Jeho reakce na současnou krizi proto bude pro nás klíčová," říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Špicar zároveň dodává, že v Německu jsou na potenciální ekonomickou krizi připraveni. Podporu ekonomiky našeho západního souseda tak pocítí i Česko.

"Německo bezezbytku využilo konjunkturu posledních let a tvořilo rozpočtové přebytky, které teď bude moci použít na záchranu hospodářství. Z těch neuvěřitelných třinácti bilionů korun, které se německá vláda chystá napumpovat do ekonomiky, budeme značně profitovat i my," uvádí Špicar.

Ohroženi jsou zejména provozovatelé služeb

Na druhém místě ve srovnání přidané hodnoty jednotlivých odvětví se umístily oblasti zahrnující obchod, dopravu, ubytování a pohostinství. Tato odvětví jsou přitom silně zasažena vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Mezi ně patří zákazy nebo omezení v provozovnách služeb.

Právě v této oblasti hrozí nejen ztráta příjmů, ale také zaměstnání. "V Evropě vytváří celkem 16,6 % HPH a zaměstnává největší počet pracujících. V celkových číslech se jedná o více než 51 milionů lidí," uvádí zpráva.

S obavou o provoz služeb se potýká řada evropských států, zejména sousední Polsko. Právě pro tuto zemi je to dokonce nejvýznamnější hospodářská oblast.

Kultura v Česku nehraje větší ekonomickou roli

Zákazy a omezení pocítila také umělecká sféra, obzvlášť v Itálii, v evropském epicentru nákazy. V Česku jsou ale tyto ztráty v porovnání s ostatními zasaženými státy méně zásadní. Umění a zábava se na HPH v Česku podílí jen necelými dvěma procenty.

"V Itálii totiž pracuje v umění a zábavním průmyslu 8,9 % pracujících. Na ekonomice se tento sektor nejvíce podílí na Maltě, kde tvoří přes čtrnáct procent hrubé přidané hodnoty," vysvětluje Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

Všechny evropské země mají možnost své ekonomiky podpořit. Pomoci by k tomu měly i peníze ze společného evropského rozpočtu. Zatím budou mít k dispozici na pomoc zdravotnictví a nejvíce zasaženým odvětvím 37 miliard eur. Na Česko připadá v přepočtu zhruba 30 miliard korun.