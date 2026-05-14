Na dálnici D3 bude možné jezdit do konce roku 150 km/h, řidiči limit i tak porušují

Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 kilometrů za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku.
Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. Jinde na dálnici platí 130 km/h.
Pilotní provoz byl spuštěn loni v říjnu mezi 84. a 131. kilometrem dálnice. Vyšší rychlost je umožněna prostřednictvím proměnného dopravního značení, které podle aktuálních podmínek nastavuje limity 100, 130 nebo 150 km/h. P
odle analýzy byl režim 150 km/h do konce března aktivní pouze omezeně kvůli podzimním a zimním podmínkám. Touto rychlostí mohli řidiči jezdit v 39 procentech času, limit 130 km/h platil v 59 procentech času a omezení na 100 km/h ve dvou procentech.
„Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří, a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Rychlost vzrostla o 10 km/h
Nejčastěji byl režim 150 km/h aktivní v říjnu a listopadu, kdy tvořil 93 procent, respektive 85 procent času. Naopak v zimních měsících byl využíván minimálně. Podle vyhodnocení při něm vzrostla průměrná rychlost osobních vozidel přibližně o deset kilometrů v hodině oproti režimu 130 km/h.
Vyšší limit částečně snížil podíl řidičů překračujících povolenou rychlost v pravém jízdním pruhu. V levém jízdním pruhu však nadále více než 40 procent řidičů maximální povolenou rychlost překračovalo.
Řidiči limit stejně porušovali
„Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat. Z pohledu Besip je klíčové pokračovat v detailním monitoringu a současně pracovat na srozumitelnosti dopravního značení i důsledném vymáhání pravidel,“ uvedl vedoucí samostatného oddělení Besip ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Rychlost v úseku reguluje 42 proměnných dopravních značek. Systém pracuje s údaji z meteostanic, dopravních detektorů a Národního dopravního informačního centra Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Režim 150 km/h se aktivuje pouze při splnění podmínek, mezi které patří dobrá viditelnost, nízká intenzita dopravy a absence nehod nebo kolon.
D3 byla pro pilotní projekt vybrána kvůli modernímu profilu komunikace a vybavení proměnným dopravním značením. ŘSD vytipovalo pro možné zvýšení rychlosti také další úseky dálnic, například část D1 mezi Přerovem a Ostravou nebo D11 u Hradce Králové. O případném rozšíření ale rozhodne až vyhodnocení provozu na D3.
Zvýšení rychlosti nad 130 km/h na vybraných dálničních úsecích umožnila novela zákona o provozu na pozemních komunikacích.
