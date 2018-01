Mzdy kvalifikovaných pracovníků prudce rostou. Firmy ale musí přidat i stávajícím, jinak utečou

před 1 hodinou

Firmy přidávaly hlavně novým pracovníkům, které přetahovaly od konkurence. Letos se musí zaměřit i na stálé zaměstnance.

Praha - Mzdy kvalifikovaných pracovníků v Česku loni stouply v průměru o 15 procent. Vyplývá to ze studie personálněporadenské společnosti Hays. Ta vychází z analýzy 6000 pracovních nabídek a údajů od 21 tisíc uchazečů sebraných napříč republikou.

Výdělky lidí porostou i letos, očekává Hays. Firmy by však měly přidávat i svým loajálním zaměstnancům, na které při růstu mezd zapomněly a jimž dochází trpělivost. Změnit místo může totiž až devět z deseti pracovníků, ukázal průzkum.

"Podobně jako v loňském roce jsou žádaní absolventi. Snadněji se uplatní i ti bez zkušeností. Pokud však mohou nabídnout relevantní praxi při studiu, mají finanční nabídku vyšší v průměru o 15 až 20 procent proti kolegům bez praxe," říká ředitel Hays Ladislav Kučera.

"Po delší době také přibylo příležitostí pro zkušené uchazeče a manažery. I zde rostly mzdy, což nebylo v předchozích letech obvyklé," dodává Kučera.

Nejvíce rostly výdělky v administrativě a ve výrobě a strojírenství - v průměru o pětinu. V administrativě byl největší hlad po sekretářkách, právnících a personalistech, ve výrobě pak po manažerech kvality a po inženýrech z oboru strojírenství a elektro.

Boj o zaměstnance probíhá ve všech oborech. V době, kdy je v Česku nejnižší nezaměstnanost v Evropě (pod tři procenta podle Eurostatu) a počet volných míst překonává každý měsíc nový rekord, je velmi těžké najít zaměstnance, který by splňoval náročné požadavky firem ve všech ohledech. Firmy by tak podle Kučery měly ze svých požadavků slevit, jinak nenajdou dostatečný počet pracovníků a budou muset odmítat zakázky.

"Společnosti se musí naučit pracovat s kandidáty, kteří mají tu správnou motivaci, a nelpět často zbytečně na požadavku počtu odpracovaných let nebo pracovní zkušenosti ze stejného odvětví," radí ředitel Hays.

Vedle hledání nových expertů by se pak firmy podle něj měly zaměřit na to, aby si udržely své dosud loajální zaměstnance. Z výzkumu mezi pracovníky totiž vyšlo, že o změně zaměstnavatele uvažuje téměř 90 procent z nich. Jen 11 procent lidí vylučuje, že by z firmy odešlo.

Nejčastějším důvodem ke změně zaměstnání je nespokojenost s výší mzdy. Mezi důvody dále následují nulový kariérní posun, špatné vedení, nedostatečná komunikace či špatné vztahy mezi kolegy.

"Firmy se v předchozích dvou letech zaměřovaly na to, aby přilákaly nové pracovníky. Nabízely jim proto atraktivní mzdy, které byly často vyšší, než měli dosavadní zaměstnanci. Nyní musí mzdy vyrovnat i těmto pracovníkům. Pokud to neudělají, hrozí jim jejich odliv," vysvětluje Kučera.