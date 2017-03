Mýtné by mělo zahrnovat hluk a emise, plánuje ministerstvo dopravy

před 48 minutami

Ministerstvo dopravy chce zahrnout do mýtného poplatky za hluk a emise od roku 2020 nebo nejpozději od roku 2021. Ministerstvo chce zachovat zvýhodnění autobusů proti nákladním automobilům. Budou také platit tři emisní třídy pro stanovení mýtného proti nynějším čtyřem.

Praha - Ministerstvo dopravy chce od roku 2020 nebo nejpozději od roku 2021 zahrnout do mýtného také poplatky za hluk a emise. Poslancům z kontrolního výboru to dnes řekl náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva, když je přišel informovat o přípravě výběru nového dodavatele mýtného systému. V zadávací dokumentaci na nový mýtný systém už by podle něj měl být požadavek na to, aby to tento nový systém dokázal.

Kopřiva uvedl, že pokud chce stát zachovat výběr mýtného alespoň na současné úrovni, bude nutné vedle poplatků za užití komunikace zahrnout i externality, tedy poplatky za hluk, jízdu v noci nebo poplatek za emise. "My bychom rádi od roku 2020 nebo nejpozději 2021 rozšířili poplatek za užití komunikace o poplatek za hluk a poplatek za emise. V zadávací dokumentaci bude uvedeno, že to ten systém má umět," řekl Kopřiva.

Ministerstvo chce zachovat zvýhodnění autobusů proti nákladním automobilům. Budou také platit tři emisní třídy pro stanovení mýtného proti nynějším čtyřem. První třídu budou tvořit vozidla splňující normy Euro 0 až Euro IV, v druhé budou vozidla s normou Euro V, třetí třída budou vozidla splňující normu Euro VI a vyšší, popsal náměstek.

Na ministerstvu se podle něj také vede diskuse o tom, jestli mají mít úlevu z mýtného nákladní vozidla na zemní plyn případně s jiným ekologickým pohonem. Část ministerstva, která má na starosti péči o pozemní komunikaci, to podle náměstka odmítá, protože vozidla s jakýmkoli motorem opotřebovávají komunikaci naprosto stejně.

Ministerstvo dopravy nyní připravuje podklady pro zadání otevřeného výběrového řízení na další provoz mýtného systému poté, co v roce 2019 vyprší nynějšímu provozovateli firmě Kapsch prodloužená smlouva. Ministr dopravy Dan Ťok předpokládá, že soutěž by mohla začít do poloviny letošního roku.

nlm mal

autor: ČTK