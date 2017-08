Myslivci dostanou za zastřelené vepře více peněz, Jurečka chce zvýšit jejich motivaci

před 1 hodinou

Od pondělí se v rámci boje proti šíření afrického moru prasat zvýší takzvané zástřelné z dosavadních 2000 na 3000 korun. V ohnisku nákazy u Zlína také platí od středy úplný zákaz vstupu lidí do lesů a polí.

Lukov - Myslivci v oblasti zamořené africkým morem prasat na Zlínsku dostanou za odlov divočáků mimo ohnisko nákazy vyšší zástřelné. Od pondělí se zvýší z dosavadních 2000 na 3000 korun.

V ohnisku nákazy, takzvané červené zóně, také začne odlov divokých prasat do klecí. Za každého takto odchyceného divočáka dostanou myslivci od pondělí 4000 korun. Při setkání s myslivci a zemědělci to v Lukově na Zlínsku řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zvýšení částek má podle ministra motivovat myslivce k intenzivnímu odlovu divokých prasat. "Hlavním cílem je udržet tu nákazu v červeném území a příští měsíc populaci černé zvěře v této oblasti zlikvidovat," uvedl Jurečka.

Dnes odpoledne začnou odborníci proškolovat myslivce v zacházení s odchytovými zařízeními. Klece by myslivci měli podle Jurečky začít v ohnisku nákazy využívat co nejdříve. Zároveň s tím bude spojeno intenzivní vnadění.

Ministerstvo zemědělství navíc prostřednictvím Státní veterinární správy (SVS) jedná s Evropskou komisí o snížení rozlohy zamořeného území z celého okresu Zlín pouze na ohnisko nákazy o rozloze asi 50 kilometrů čtverečních. Díky tomu by měli myslivci možnost konzumovat ulovená prasata mimo červenou zónu, u kterých se nákaza neprokáže.

Dosud musejí myslivci v takzvané zelené zóně, tedy v oblasti mimo ohnisko nákazy na Zlínsku, veškeré ulovené divočáky nechat odvézt do kafilerie. Za to dostávají odškodné. V případě selete je to 1000 korun, u lončáka 2000 korun a u dospělých kusů 3200 korun. K tomu je u každého kusu zástřelné 3000 korun.

"Z hlediska etiky mi nepřijde normální lovit zdravá zvířata a dávat je do kafilérky. Pokud se nám podaří získat od Evropské komise souhlas, začneme s nákupem chladicích zařízení," uvedl Jurečka. Chladicí boxy mají myslivcům sloužit k uchování ulovených zvířat a v případě, že budou zdravá, budou je moci využít ke spotřebě.

Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka by měla přijatá opatření přispět ke snížení stavů černé zvěře na Zlínsku. "Když by myslivec prase ulovil a prodal na maso, dostane průměrně kolem 5000 korun. Když teď dostane 6200 korun, tak to motivace určitě je. Věřím, že dnes v té zelené zóně začnou (divoká) prasata padat více a sníží se možnost, aby přeskočila nákaza," řekl agentuře ČTK Čunek. Na mimořádné výdaje související s africkým morem prasat dnes uvolnili krajští radní z rozpočtové rezervy pět milionů korun.

Ministr, hejtman i zástupci SVS si dnes také vyslechli kritiku od zemědělců hospodařících v zelené zóně. Kvůli dočasnému, asi měsíc trvajícímu zákazu odlovu divočáků, jim vznikla škoda na plodinách. "V červnu se zakázala střelba a divočáci měli absolutní klid v obilí. Sklidilo se obilí, ten divočák přeběhne do kukuřice a prasata z ní nemusejí vyjít. Na kom si pak mám vzít tu škodu," uvedl soukromý zemědělec Josef Svízela z Velkého Ořechova.

Podle Jurečky jde o nový poznatek, na který hodlá ministerstvo reagovat. "Podíváme se na to a budeme hledat cestu, jak tyto ztráty odškodnit," sdělil ministr. V červené zóně museli zemědělci ponechat zhruba 120 hektarů plodin, aby měli divočáci dostatek potravy a nemigrovali jinam. Odškodné těmto zemědělcům bylo přislíbeno už dříve.

V ohnisku nákazy u Zlína platí od středy úplný zákaz vstupu lidí do lesů a polí, nařízení kontrolují policisté. Podle Čunka lidé zákaz dodržují. Území lemují pachové a elektrické ohradníky, které však nemusejí být neustále pod proudem. Například ve chvílích, kdy se přes ně potřebují zemědělci dostat se svou technikou na pole, jsou ohradníky dočasně vypnuté.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. K dnešku bylo podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka v ohnisku nákazy potvrzeno 87 případů choroby. Přenášejí ji volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.