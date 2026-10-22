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Ekonomika

Musk údajně investoval miliardu dolarů do mediální skupiny Skydance

ČTK
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Americký miliardář Elon Musk investoval zhruba miliardu dolarů (téměř 22 miliard korun) do mediální skupiny Skydance, která nedávno vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Informoval o tom zpravodajský server Semafor s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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Muskova investice je podle serveru vítanou finanční injekcí pro skupinu Skydance, která se nyní snaží snížit náklady a podpořit cenu svých akcií. Musk se již dříve na veřejnosti vyjadřoval o firmě Skydance pochvalně, což vyvolalo spekulace o její výraznější spolupráci s Muskovou satelitní telekomunikační sítí Starlink, píše Semafor.

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Společnost Skydance vznikla začátkem tohoto měsíce, kdy firma Paramount Skydance dokončila převzetí konkurenta Warner Bros. Discovery za zhruba 110 miliard dolarů.

Šéfem sloučené skupiny je filmový a televizní producent David Ellison, který je synem spoluzakladatele softwarové společnosti Oracle Larryho Ellisona. Ten má úzké vztahy s Muskem, v roce 2022 se například podílel na Muskově převzetí sociální sítě Twitter, která se nyní jmenuje X.

Součástí skupiny Skydance jsou mimo jiné filmová studia Paramount Pictures a Warner Bros, televizní stanice CBS, CNN a HBO či streamovací služby Paramount+ a HBO Max.

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Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho volebním vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).

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