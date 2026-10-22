Musk údajně investoval miliardu dolarů do mediální skupiny Skydance

Americký miliardář Elon Musk investoval zhruba miliardu dolarů (téměř 22 miliard korun) do mediální skupiny Skydance, která nedávno vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Informoval o tom zpravodajský server Semafor s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Muskova investice je podle serveru vítanou finanční injekcí pro skupinu Skydance, která se nyní snaží snížit náklady a podpořit cenu svých akcií. Musk se již dříve na veřejnosti vyjadřoval o firmě Skydance pochvalně, což vyvolalo spekulace o její výraznější spolupráci s Muskovou satelitní telekomunikační sítí Starlink, píše Semafor.
Společnost Skydance vznikla začátkem tohoto měsíce, kdy firma Paramount Skydance dokončila převzetí konkurenta Warner Bros. Discovery za zhruba 110 miliard dolarů.
Šéfem sloučené skupiny je filmový a televizní producent David Ellison, který je synem spoluzakladatele softwarové společnosti Oracle Larryho Ellisona. Ten má úzké vztahy s Muskem, v roce 2022 se například podílel na Muskově převzetí sociální sítě Twitter, která se nyní jmenuje X.
Součástí skupiny Skydance jsou mimo jiné filmová studia Paramount Pictures a Warner Bros, televizní stanice CBS, CNN a HBO či streamovací služby Paramount+ a HBO Max.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho volebním vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).
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