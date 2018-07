Musk pyká za urážku záchranáře z thajské jeskyně. Akcie Tesly klesly o dvě miliardy dolarů

Muskův spor s britským jeskyňářem začal minulý týden, když záchranáři odmítli využít k vysvobození chlapců z jeskyně miniponorku navrženou firmou SpaceX.

New York - Cena akcií amerického výrobce elektromobilů Tesla v pondělí klesla o více než 3,5 procenta poté, co jeho generální ředitel Elon Musk urazil britského speleologa, který se podílel na záchraně dvanácti mladých fotbalistů a jejich trenéra z thajské jeskyně. Tržní cena automobilky se tak snížila o téměř dvě miliardy dolarů (44 miliard korun), píše agentura Reuters.

Muskův spor s britským jeskyňářem Vernonem Unsworthem začal minulý týden, když záchranáři odmítli plán šéfa Tesly využít k vysvobození chlapců a trenéra z jeskyně miniponorku navrženou jeho firmou SpaceX.

"Může si svou ponorku strčit tam, kde to bolí," řekl podle serveru CNN Unsworth na Muskovu adresu. "Není absolutně žádná šance, že by to fungovalo," dodal. Musk pak v nedělením příspěvku na twitteru označil Unswortha za pedofila. Později však svůj příspěvek smazal.

Řada analytiků a investorů sdělila agentuře Reuters, že tato kauza posiluje jejich obavy, že Muskova veřejná prohlášení odvádějí jeho pozornost od hlavního úkolu Tesly, kterým je výroba elektromobilů.