Musí učit dálkově, na techniku ale nedostali. Dotací bylo dost, vzkazuje ministerstvo

Stovky středních škol přecházejí právě teď na distanční výuku. Kvůli koronavirové nákaze musí zůstat v řadě regionů zavřené, zatím na 14 dní. Peníze na nákup počítačů a softwaru, na rozdíl od základních škol, ale zatím od státu nedostaly. "Měly v minulosti využít finance z evropských prostředků," vzkázalo ministerstvo.

Ministerstvo školství poslalo v srpnu základním školám celkem 1,3 miliardy korun na pořízení technického zařízení nebo softwaru, a to jak pro učitele, tak i pro žáky - na případné zapůjčení počítačů domů. Školy tak mají být dostatečně připravené na případný přechod na distanční formu vzdělávání.

Střední školy, které jsou na tom s počítačovým vybavením podobně jako základní školy, však úřad ze státní podpory vyjmul. Přitom jsou to právě střední školy, které nyní musí kvůli šířící se nákaze na rozdíl od základních na distanční výuku ve většině krajů přejít.

"Zásadním problémem je, že alokované prostředky ze státního rozpočtu míří výhradně veřejným základním školám. Přitom mezi velkými základními školami a středními školami není ve stávající technické vybavenosti učitelů velký rozdíl," říká Miroslav Hřebecký, programový ředitel Informačního centra o vzdělávání EDUin.

Podle něj si oba segmenty zaslouží stejnou podporu. "Cílem by mělo být v případě přechodu na distanční výuku umožnit maximu žáků připojit se on-line, aby někteří nezůstali odstřiženi," doplňuje Hřebecký.

Na podnět Asociace ředitelů gymnázií ČR přislíbilo ministerstvo školství zhruba před týdnem, že pošle peníze alespoň nižším ročníkům víceletých gymnázií, které zajišťují povinnou školní docházku stejně jako základní školy.

"Zatím však víceletá gymnázia nedostala nic. Neznáme na rozdíl od základních škol ani částku, se kterou můžeme počítat," říká Renata Schejbalová, šéfka asociace a ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou.

Na dotaz Aktuálně.cz ministerstvo uvedlo, že vedle finanční podpory základních škol nyní posílá ještě 41 milionů korun na 248 gymnázií. "Nové notebooky, tablety, ale třeba i výukové softwary, kamery a mikrofony by měly školám usnadnit přepínání mezi distanční a prezenční výukou. Tuto techniku bude také možné zapůjčit žákům, kteří doma nemají dostatečné vybavení pro on-line výuku," uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Školy dostanou peníze podle počtu tříd nižších stupňů víceletých gymnázií. "Celková částka pro školu bude součin počtu tříd ve škole, hodnoty 1,77, což je přepočtený počet učitelů na nižším stupni gymnázia na jednu třídu, a částky 20 tisíc korun," doplnila mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Kdy ale peníze na gymnázia zamíří, zatím jisté není.

Střední školy mají smůlu

Klasické střední školy ale už nedostanou nic. "Co se týká vybavení středních škol, to je v první řadě povinností jejich zřizovatelů, krajů," doplnila mluvčí Lednová.

Za ministerstvo školství vzkázala, že střední školy měly v posledních letech možnost využít peníze z evropských fondů. "Například přes krajské akční plány mohly využít 2,2 miliardy korun na modernizaci, a to včetně modernizace ICT vybavení. Další prostředky šly přes takzvané šablony 'Využití ICT ve vzdělávání' z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT, díky kterému se do škol dostalo skoro 60 tisíc notebooků či tabletů. Střední školy jsou v mnohem lepší situaci než školy základní, a proto MŠMT směrovalo výše uvedené finance nyní právě na povinnou školní docházku," dodala Lednová.

Podle ředitele Masarykovy střední školy chemické v Praze Jiřího Zajíčka není moc reálné spoléhat se jen na rozpočty zřizovatelů, i když je pravda, že prostředky z rozpočtového určení daní na školy ze státního rozpočtu dostávají.

"Pan ministr Plaga argumentuje i tím, že střední školy měly možnost čerpat evropské prostředky, což je pravda. Ale zhruba jen 30 procent z toho šlo využít na nákup vybavení. Administrace projektů je navíc poměrně administrativně náročná a ne všechny školy ji proto využily," říká Zajíček, který je zároveň šéfem Asociace středních průmyslových škol.

"Na každý pád pan ministr přislíbil snahu získat prostředky pro střední školy z evropského fondu obnovy. Zda a kdy se to povede, je ovšem otázkou. Mnohé střední školy jsou na tom dobře, ale mnohé také ne. Je to i otázka regionu. Pokud vezmeme realitu, že distanční výuka je povinná pro školy i žáky, musíme být schopni ji zajistit. Podpora ze strany státu by se tedy určitě hodila," uzavírá ředitel Zajíček.

Podle ředitelky Schejbalové řada škol distanční výuku zvládne - stejně jako ta její. "Volné počítače pro zapůjčení studentům ale nemáme. Na začátku roku jsme si dělali průzkum mezi žáky a z něj vyplynulo, že pouze čtyři žáci mají omezený přístup na internet a k počítači, ale mohou se připojovat přes mobil," doplňuje Renata Schejbalová.

Miroslav Hřebecký z EDUin připomíná zjištění České školní inspekce, podle níž před dvěma lety neměl počítač k dispozici ani každý druhý učitel ve více než čtvrtině základních škol a zhruba ve 27 % středních a vyšších odborných škol. Ani každý čtvrtý učitel pak neměl počítač v 11,3 % velkých základních škol a ve 12,7 % středních a vyšších odborných škol.

Po letošní jarní pandemii a vyhlášení nouzového stavu ale Hřebecký předpokládá, že vybavenost škol počítačovou technikou bude lepší. Pandemie podle jeho slov ukázala, že je třeba v této oblasti rychle něco dělat, nicméně situace s IT vybavením je stále nedostačující.

Zavřené jsou kvůli šířící se nákaze koronavirem od 5. do 16. října střední školy v Praze, Karlovarském a Ústeckém kraji, ve Středočeském kraji, v Kraji Vysočina, dále v Pardubickém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. V Plzeňském kraji zůstanou střední školy zavřeny jen v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov. V ostatních krajích zůstávají školy zatím otevřené.