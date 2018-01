Murdoch vzkázal Facebooku: Plaťte médiím za zpravodajství. Váš zisk neutrpí a novinářům to pomůže

před 4 hodinami

Facebook by se měl podle mediálního magnáta Ruperta Murdocha zachovat podobně jako poskytovatelé kabelové či satelitní televize.

New York - Mediální magnát Rupert Murdoch vyzval internetovou společnost Facebook, aby platila mediálním podnikům za šíření jejich zpravodajství. Upozornil, že na zisky Facebooku by takové poplatky měly pouze malý vliv, zatímco novinářům by zajistily výrazně příznivější vyhlídky.

Facebook by měl podle Murdocha platit za zpravodajství podobné poplatky, jaké platí poskytovatelé kabelové či satelitní televize za přenášené televizní programy, uvedla agentura DPA.

Evropské tiskové agentury již minulý měsíc vyzvaly, aby byly velké internetové firmy, jako například Google, Facebook a Twitter, donuceny platit autorské poplatky za využívání zpravodajského obsahu, který jim přináší značné zisky.

Agentury upozornily, že zpravodajství je po kontaktu s příbuznými a přáteli druhým nejdůležitějším důvodem pro využívání sociální sítě Facebook. Zájem uživatelů o zpravodajství podle agentur pomáhá internetovým společnostem zvyšovat příjmy z reklamy na úkor těch, kteří zprávy vytvářejí.

"Facebook při mnoha příležitostech uvedl, že jeho cílem je stát se největším médiem na světě. A přitom Facebook ani Google nemají svou redakci. Nemají žádné zpravodajské sítě, národní ani mezinárodní. Nemají žádné týmy reportérů v Sýrii, kteří by riskovali život, aby ukázali pravou tvář války," uvedlo devět evropských agentur v prosincovém prohlášení.

"Nabízejí uživatelům internetu práci jiných zveřejňováním odkazů na jejich zprávy," dodalo.