"Mrtvé dítě minulé doby." Komora architektů kritizuje přípravu kanálu Dunaj-Odra-Labe

Za mrtvé dítě minulé doby považuje Česká komora architektů záměr stavby koridoru Dunaj-Odra-Labe. Usnesení o zahájení přípravy na tuto rozsáhlou stavbu přijala 5. října česká vláda. Architekti považují za nepřijatelné, aby česká vláda bez náležité společenské a odborné diskuse projednávala a schvalovala kroky vedoucí k realizaci koridoru Dunaj-Odra-Labe či jeho prvé části.

"Tento záměr jsme nejen my považovali za mrtvé dítě minulé doby, podobně jako bylo obracení toků řek, poroučení větru a dešti a další megalomanské projekty vládců totalitních režimů. Nebýt trvalé snahy současného prezidenta, zůstal by tento nápad navždy pohřbený v archivech," napsal předseda komory Jan Kasl.

První etapa stavby kanálu by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stát se při analýze projektu zaměřuje především na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Úsek by měl začínat na Odře v ostravské části Svinov a pokračovat až k polským hranicím. Zde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Koźle. Projekt už v minulých dnech kritizovali jiní čeští odborníci.

"Stále méně využívaná vodní doprava není argumentem k jeho realizaci, natož vodohospodářská hlediska či zaštiťování se adaptací na klimatické změny a zájmy ochrany krajiny a přírody. A to zejména nyní, v době hluboké ekonomické krize vyvolané koronavirem, s půlbilionovým deficitem státního rozpočtu letos a zřejmě i v příštím roce," argumentuje komora architektů. Podle ní je také velmi pravděpodobné, že příští vlády přípravu projektu jako neekonomického zastaví, a tak budou zmařeny stamiliony korun z veřejných prostředků za zbytečné přípravné práce.

Odborná veřejnost, naposledy v Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť, počátkem října uvedla, že se jedná o projekt, který by měl významný negativní dopad na hydrologický režim krajiny a zásadně by poškodil životní prostředí. Senát loni v červnu ve svém usnesení žádal, aby rozhodnutí vlády předcházela oponentura provedená nestrannými zahraničními experty.

Česká komora architektů, která sdružuje i urbanisty a krajinářské architekty, upozorňuje, že vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí, přitom právě v oblasti plánovaného koridoru se nacházejí biologicky nesmírně cenná území, která patří mezi evropsky významné lokality. Koridor Dunaj-Odra-Labe by podle komory zabral tisíce hektarů půdy a tato území zničil.

