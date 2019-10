Moody's zlepšila rating České republiky o jeden stupeň na Aa3

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service v pátek zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky o jeden stupeň na úroveň Aa3 z dosavadní A1. Poukázala na zlepšující se rozpočtové ukazatele a na vládní reformy podporující ekonomiku. Výhled ratingu Moody's změnila z pozitivního na stabilní. Signalizovala tak, že další změnu ratingové známky v dohledné době nepředpokládá.

Agentura předpověděla, že zadlužení české vlády se navzdory zhoršeným vyhlídkám pro hospodářský růst bude v letošním i v příštím roce dál snižovat. Na konci příštího roku by mělo činit 30,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Do roku 2023 by pak mělo klesnout pod hranici 30 procent HDP.

Moody's rovněž uvedla, že česká vláda dosáhla určitého pokroku ve strukturálních reformách, a to například v oblasti trhu práce a vzdělávacího systému. Upozornila, že příznivým faktorem pro hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky by bylo úspěšné zavedení reforem, které by zajistily dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.