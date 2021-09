Normandské krávy z jižních Čech dojí speciální mléko A2. Může se stát řešením alergií

Mléko, které je vhodné pro lidi s alergií na mléčnou bílkovinu nazývanou kasein, představila na brněnském veletrhu Animal Tech spojeném s Národní výstavou hospodářských zvířat Svaz chovatelů normandského skotu. Takzvané A2 mléko pochází právě jen od tohoto plemene a lidé mohli na veletrhu ochutnat z něj vyrobenou zmrzlinu.

"Zmrzlina je vyrobená pouze z A2 mléka z normandské bio farmy Statek Zaoral v Čabové v Jeseníkách a krom mléka obsahuje už jen dextrózu a glukózový cukr. Tedy žádné rostlinné tuky, lepek, ani jiné náhražky, ani jiné sušené mléko či syrovátku. Základní verze zmrzliny pod všeobecným názvem Farmářská zmrzlina je typicky chuťově mléčná bez ovocných či jiných příchutí," řekl ČTK Jan Zámečník, předseda Svazu chovatelů normandského skotu.

Lidem, kteří trpí nesnášenlivostí kravského mléka, často působí potíže laktóza, tedy složitý mléčný cukr. Laktózu lze v kravském mléku odstranit přidáním enzymu laktázy, který složitý cukr rozštěpí na jednoduché cukry. Tyto výrobky jsou pak označované za bezlaktózové.

U některých lidí jsou ale problémy po konzumaci kravského mléka způsobené alergií nebo nesnášenlivostí mléčné bílkoviny kaseinu. U nich bezlaktózové výrobky nefungují, ale je pro ně řešením právě A2 mléko.

"V mléce je více typů kaseinů a podle četných klinických studií se zdá, že potíže působí lidem zejména beta kasein A1. Druhým nejčastějším z beta kaseinů v mléce je beta kasein A2. V kravském mléce byl v minulosti přítomný pouze tento beta kasein A2, šlechtěním skotu se vytvořil i beta kasein A1. Čím prošlechtěnější je plemeno, tím víc má jeho mléko kaseinu A1," uvedl Zámečník.

Normandské plemeno má v mléce naopak vysoký obsah kaseinu A2 a chovatelé se zaměřují na to, aby tuto vlastnost při křížení posilovali.

"Odhadujeme, že přibližně do dvou let budeme mít v Česku jeden celý chov, který bude produkovat pouze A2 mléko bez kaseinu A1. Pro velkovýrobu to sice zatím nestačí, ale nabídka A2 mléka by se tím měla rozšířit. Toto mléko se dá běžně koupit například v USA, na Novém Zélandu, v Austrálii nebo Indii," uvedl Jan Zámečník.

Pro velkovýrobu v některé z velkých mlékáren by podle něj bylo zapotřebí, aby A2 mléko v Česku produkovaly nejméně dva, ale raději tři chovy. Teprve poté se mlékárnám výroba A2 mléka vyplatí.