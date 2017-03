Školáci dostanou mléko zdarma, oznámil Jurečka. Stát za to zaplatí 670 milionů korun ročně

AKTUALIZOVÁNO před 24 minutami

Praha - Děti budou dostávat mléko a neochucené mléčné výrobky ve školách od příštího školního roku zdarma, za ochucené budou rodiče připlácet. Stát dá na rozšíření programu až 670 milionů korun. V letošním školním roce stát přispěl 47 miliony korun, suma se tak zvedne až na čtrnáctinásobek. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) spolu se zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Návrh nařízení, kterým se změny docílí, bude muset schválit vláda, rozhodovat o něm bude ve středu.

Zvýší se také podpora na školní dotované ovoce a zeleninu. Z národního rozpočtu šlo v letošním školním roce 75 milionů korun, v příštím by mělo jít až o 260 milionů korun. Program s ovocem se rozšíří i na žáky druhého stupně základních škol, naopak se z něj vyjmou mateřské školy.

Stát by tak měl dávat dohromady na dotované potraviny do škol 930 milionů korun ročně, dalších 127,5 milionu korun by měla přispět Evropská unie. Celkem by tak mělo být v programech až 1,05 miliardy korun. Celkový současný rozpočet programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol činí 259,1 milionu korun.

"Předmětem zítřejšího (středečního) jednání vlády je nastavení pravidel, otázka rozpočtu bude až ve chvíli, kdy se bude dojednávat rozpočet na příští rok," řekl ministr. Na produkty by se podle Jurečky neměla vztahovat takzvaná pamlsková vyhláška, protože nepůjde o prodej ve školních bufetech.

Podpora konzumace mléka ve školách začala už na konci minulého století. Opatření na podporu konzumace ovoce navrhla v roce 2006 Evropská unie, v Česku funguje od jara 2010. Program má vést ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit u dětí správné stravovací návyky a bojovat proti dětské obezitě.

Někteří kritici projekt v minulosti označili za pouhý prostředek k likvidaci přebytků na trhu. Zpochybňovány byly také proklamované přínosy projektu. S přihlášením do programu v minulosti nesouhlasilo ministerstvo financí, vláda ale pokračování české účasti v programu schválila.

